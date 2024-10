L’Italie envoie des demandeurs d’asile africains en Albanie

Ce mercredi, un navire de la marine italienne est arrivé au port albanais de Shengjin. A son bord, un groupe de 16 demandeurs d’asile arrêtés dans les eaux internationales. Le transfert de ces migrants, secourus après avoir quitté la Libye, intervient dans le cadre d’un accord critiqué.

L’accord ambitionne de traiter des milliers de demandes d’asile au-delà des frontières italiennes. Cette convention repose sur une entente entre les deux gouvernements conclue à l’automne 2023, pour un montant de 160 millions d’euros par an, payés par Rome. Au total, ce sont 16 hommes, dont 10 originaires du Bangladesh et 6 d’Égypte qui ont été recensés dans l’embarcation qui était partie de l’île de Lampedusa.

Ouverture officielle de deux centres en Albanie

Le gouvernement italien issu de l’extrême droite et dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni a annoncé, vendredi dernier, l’ouverture officielle de deux centres en Albanie. D’une capacité initiale de 400 personnes, ces centres peuvent en effet accueillir le double, un nombre qui selon les autorités italiennes sera atteint très bientôt. Une fois sur place, les exilés subissent des examens médicaux et une première vérification d’identité.

C’est à la suite de cela qu’ils seront conduits au Centre de Gjadër. Ils pourront alors y déposer leurs demandes d’asile et échanger avec leurs avocats italiens via visioconférence. Il convient toutefois de préciser que tous ne seront pas déportés; les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades et les victimes de torture seront logés en Italie. Le mot d’ordre est que les familles ne soient pas séparées.

Un accord contesté

« Cet accord viole la souveraineté albanaise. Il a été passé par deux dirigeants autoritaires, sans aucune concertation. Et surtout il viole les droits des migrants », s’offusque Arilda Lleshi, jeune activiste. « Le gouvernement veut développer le tourisme, mais notre pays peut-il devenir un paradis pour les Européens et un enfer pour tous les autres ? », renchérît-elle.