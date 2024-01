L’influence africaine à Milan, une réalité

Milan est une ville à l’histoire ancienne et la cité de Léonard de Vinci. Deuxième ville d’Italie par le nombre de ses habitants, elle fut un temps la capitale de l’Empire romain d’Occident. Aujourd’hui, elle est le cœur vibrant économique, financier, universitaire et industriel de l’Italie, ainsi qu’avec Paris, la capitale mondiale de la haute couture. Cette ville peut sembler bien loin de l’Afrique, cependant l’influence qu’exerce sur elle le continent noir est très réelle aujourd’hui et existe probablement depuis bien plus longtemps.

Le culte de Saint-Maurice

Dans notre article sur l’histoire des Africains en Italie, nous avons déjà évoqué l’histoire de Saint-Maurice. D’origine africaine, il était le commandant d’une légion romaine de 6600 hommes. Après leur refus de persécuter des chrétiens en Gaule, et comme il était le chef de ses hommes, il fut martyrisé. Il devint Saint-Maurice, Saint Patron du Saint Empire Romain Germanique, dont le culte s’étendait au milieu du IVe siècle jusque dans le nord de l’Italie et donc certainement à Milan.

Tout au long du Moyen age, il fut souvent représenté vêtu d’une cotte de mailles, arborant les insignes impériaux et portant au côté la Sainte Lance. Figure protectrice des traditions incarnées par les chevaliers, il est intéressant de constater que ce qui était considéré comme important, c’était qu’il soit le symbole de valeurs fondamentales. Dès lors, sa physionomie typiquement africaine ne dérangeait nullement ses contemporains. Sa popularité en tant que saint patron était telle que la classe dirigeante en fit un prénom populaire, dont on baptisait souvent les aînés. Alors que Maurice est un nom dérivé du latin et signifie « comme un maure », donc noir.

Dans toutes les représentations, Saint Maurice est incontestablement représenté comme un Africain. Le Retable des saints patrons de Stefan Lochner (vers 1440, Cologne), le retable Bladelin de Rogier van der Weyden (1452-1455) et, plus tard, l’Adoration des mages d’Albrecht Dürer (1504) relient l’histoire des Rois mages à la figure de Saint Maurice.

Pour preuve de l’importance du saint à Milan, une église lui est dédiée, L’église de San Maurizio al Monastero Maggiore. Celle-ci est considérée comme la chapelle Sixtine de Milan, en raison de sa structure architecturale et de la très haute qualité du cycle décoratif de l’école Léonard.

Les émissaires africains

Tout au long de l’Antiquité et du Moyen âge, des émissaires africains venus des royaumes de Koush et plus tard de Makurie (entre l’Égypte et la Nubie-Éthiopie) ont pris l’initiative de nouer des relations diplomatiques avec des pays européens, et en particulier Rome. Il est donc certain qu’ils sont aussi venus à Milan (Mediolanum à l’époque) lorsqu’elle est devenue capitale de l’Empire romain d’Occident en 286 apr. J.-C. On peut supposer qu’ils ont exercé un certain attrait ainsi qu’une fascination pour leurs origines lointaines.

Le Festival du cinéma africain, d’Asie et d’Amérique latine

Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, en italien, il est créé en 1991, originellement comme festival du film africain (il s’est ouvert à l’Asie et l’Amérique latine en 2004). Il se déroule à Milan, chaque année, vers la fin du mois de mars et du début du mois d’avril, sur une période de sept jours.

Il est organisé par l’association Centro Orientamento Educativo (COE), qui œuvre pour la promotion et la diffusion du cinéma des trois continents. Cet événement majeur de la vie culturelle milanaise est toujours bien vivant aujourd’hui. De très nombreux films africains issus de pays de tout le continent ont été primés au cours de ce festival, depuis sa création.

Le monde de la haute couture

Milan, avec Paris, est reconnue comme la capitale mondiale de la haute couture. L’influence de stylistes africains y est considérable. Depuis plus de 15 ans, on peut lire toutes sortes de titres dans la presse internationale. « Milan, la tribune des créateurs africains », « Milan : la mode africaine éthique et de bonne qualité sur les podiums » en sont deux exemples. Le stylisme africain est non seulement reconnu pour son exotisme, mais aussi pour sa qualité. Il est fréquent que des créateurs africains soient présents lors des événements autour de la mode, au point qu’en 2021, la Fashion Week est inaugurée par 5 stylistes d’origine africaine.

L’exemple de Milan pour l’accueil des réfugiés

Au contraire du reste de l’Italie, Milan est réputée pour la qualité de son accueil des réfugiés. Son modèle est même régulièrement cité en exemple. Le dialogue entre la mairie et les associations de bénévoles y est ouvert et sans tabou, ce qui en fait une destination privilégiée pour des immigrants issus de nombreux pays dont bien entendu, entre autres, d’Afrique. Ceci explique la bien plus grande proportion d’étrangers dans la ville que dans les autres cités italiennes.

19,5% des habitants de la ville sont d’origine étrangère, un quart d’entre eux venant d’Afrique. Cela signifie donc que près de 5% des Milanais sont d’origine africaine, soit près de 70 000 personnes. Il existe de nombreux restaurants africains réputés, ainsi que des épiceries et des magasins d’art ou de vêtements africains. Une jeune milanaise, après avoir vécu à Dakar, a, par exemple, ouvert un magnifique concept-store dans sa ville natale. Bien sûr, l’influence des stylistes africains se révèle aussi dans plusieurs boutiques très chics de la ville, dans les nombreux lieux où le shopping est une activité courue aussi bien par les touristes que par les locaux.

Milan connaît de toute évidence une influence africaine. Celle-ci est très présente aujourd’hui essentiellement pour deux raisons. D’une part, en tant que capitale mondiale de la haute couture, des stylistes africains y sont régulièrement invités. D’autre part, la politique exemplaire de la ville pour l’accueil des réfugiés joue un rôle important dans la présence de personnes originaires d’Afrique et dans le développement de commerces, de lieux de restauration et globalement dans les échanges culturels. De plus, lorsque l’on s’écarte d’une vision européocentrique de l’histoire, comme le font de plus en plus d’historiens, on découvre qu’une certaine influence africaine existe depuis l’Antiquité.