L’immigration clandestine au cœur des discussions entre le Maroc et les îles Canaries

Le Président des îles Canaries, Fernando Clavijo, s’est rendu mardi à Rabat pour une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita. Ce, afin de discuter d’une question brûlante : l’immigration clandestine. Cet échange a été l’occasion pour Clavijo de saluer la coopération exemplaire entre les deux pays dans la gestion des flux migratoires.

La coopération maroco-canarienne face à l’immigration

Selon les statistiques, 28% des migrants qui arrivent aux îles Canaries proviennent du Maroc, un chiffre rappelé par Fernando Clavijo. Le Président canarien a tenu à exprimer son appréciation pour l’énorme effort consenti par le gouvernement marocain afin de réduire ces flux migratoires irréguliers. De son côté, Nasser Bourita a assuré que le Maroc est prêt à renforcer cette coopération, notamment pour faciliter le retour des mineurs non accompagnés vers leur pays d’origine.

Cependant, Bourita a souligné que les lacunes juridiques et administratives existant en Espagne et en Europe compliquaient souvent ces démarches de rapatriement. Ces obstacles ralentissent un processus pourtant fondamental pour protéger ces jeunes migrants vulnérables.

Les îles Canaries face à un afflux de mineurs

Au cours de leur échange, Fernando Clavijo a évoqué l’ouverture d’un espace de travail commun entre le Maroc et les îles Canaries pour permettre le retour des mineurs marocains non accompagnés. « Le ministre a tracé des pistes qui nous ont ouvert la voie », a-t-il déclaré. Il a exprimé son optimisme quant aux perspectives de coopération sur cette question sensible. Clavijo a également promis de transmettre fidèlement ces échanges au gouvernement espagnol. Non sans partager son espoir d’envoyer un message fort aux réseaux de trafic d’êtres humains.

Depuis juillet dernier, les îles Canaries ont ouvert une quarantaine de nouveaux centres d’accueil pour mineurs, portant le total à 80. Malgré ces efforts, les autorités locales peinent à faire face à l’augmentation du nombre de jeunes migrants et ont sollicité un soutien financier de la part du gouvernement central espagnol. Les coûts liés à la prise en charge des mineurs s’élèvent à 157,1 millions d’euros, comme l’a précisé Alfonso Cabello, porte-parole du gouvernement régional.

Un été record en termes d’arrivées

Le mois de septembre a vu l’arrivée de 5 284 migrants aux îles Canaries, dont 719 mineurs non accompagnés. Ces chiffres font suite à un été record où 6 267 migrants ont atteint l’archipel entre juillet et août, selon les données du gouvernement régional. Cet afflux sans précédent justifie davantage la nécessité d’une coopération entre le Maroc, les îles Canaries et l’Espagne pour faire face aux défis migratoires actuels et à venir.