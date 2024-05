L’histoire d’amour se poursuit entre Marseille et l’Algérie

Le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a accueilli le maire de Marseille, Benoît Payan, à Alger. Cette rencontre, qualifiée de conviviale renforce les relations entre Alger et Marseille, deux métropoles méditerranéennes riches en histoire et en patrimoine. Benoît Payan a salué la vision d’Abdelmadjid Tebboune pour l’Algérie.

Dans une déclaration à la presse, Benoît Payan a souligné l’admiration qu’il porte à M. Tebboune, le qualifiant de’ »fin connaisseur de l’histoire dans ses moindres détails et qui porte une vision formidable pour l’avenir de son pays« . Cette admiration mutuelle a jeté les bases d’une coopération renforcée.

La discussion entre les deux hommes a abordé des sujets variés, notamment les derniers développements mondiaux et l’importance de la visite de M. Payan en Algérie. Cette première visite officielle de son mandat reflète son engagement à renforcer les liens avec l’Algérie, mettant en avant les jeunes talents algériens qu’il a rencontrés et qu’il décrit comme « jeunes talentueux et créatifs, capables de relever le défi ».

Une convention ambitieuse pour un développement commun des deux côtés de la Méditerranée

Le point culminant de cette visite a été la signature d’une convention entre le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, et le maire de Marseille. Cette convention s’inscrit dans une dynamique de coopération accrue entre l’Algérie et la France, visant à promouvoir des partenariats dans des domaines clés tels que l’ingénierie urbaine, la valorisation du patrimoine, la préservation de l’environnement et le sport.

La rencontre entre M. Tebboune et M. Payan, ainsi que la signature de cette convention, symbolisent une nouvelle étape dans la coopération entre Alger et Marseille. Elle ouvre la voie à des projets concrets au profit des citoyens, tout en renforçant les relations historiques et amicales entre les deux capitales de la Méditerranée.