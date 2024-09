L’exposition Splendeurs d’Algérie se dévoile à Alger

« Splendeurs d’Algérie », une exposition collective d’œuvres de plasticiens algériens qui dévoilent à travers la peinture les différentes facettes de l’Algérie revisitée à travers ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses habitants, a été inaugurée la semaine dernière à Alger.

Accueillie à la galerie « El Kounouz », l’exposition réunit une centaine d’œuvres réalisées par quatre plasticiens de différentes courants artistiques qui ont exploré, à travers des techniques singulières, la beauté des paysages naturels du pays, son patrimoine culturel et ses monuments historiques.

Puisant ses sujets dans le patrimoine algérien, l’artiste Nourdine Mokkedes propose 26 tableaux, réalisés à la technique dite « pixel Art », pour faire redécouvrir la richesse culturelle de l’Algérie à travers son riche patrimoine architectural et vestimentaire, comme la Casbah d’Alger, ville antique et symbole de la culturelle algérienne, ou encore ses paysages naturels et culturels.

Le choix du « pixel art », cette technique apparue dans les années 80 grâce à l’évolution des ordinateurs, est une manière pour lui de « se singulariser » par la réalisation d’illustration en assemblant différents carreaux (pixels) de couleurs.

Splendeurs d’Algérie un hommage au pays

Pour sa part, l’artiste Yacine Hassini, « immerge » dans l’atmosphère marine en réalisant des paysages marins méditerranéens, inspirés de sa propre imagination, dans une vision artistique « unique », alliant réalisme et approche impressionniste pour représenter des états âme de la mer.

Optant pour le grand format et une approche purement « figurative », ses toiles représentent l' »immensité de la mer », selon l’artiste qui, dit-il, œuvre à travers l’art à la préservation et à la mise en valeur du littoral algérien, riche en patrimoine naturel.

De son côté, l’artiste Salim Bouhali, qui participe à cette exposition avec 25 toiles, revisite des paysages, villes et sites comme « Le phare de l’Amirauté »(Alger), « La maison du rivage » (Béjaia), « Vue d’El Kala », » Village de Kabylie », et « Théâtre d’Oran ».

Réalisés à l’aquarelle, ses tableaux représentent également des scènes de vie quotidienne, inspirées dans différentes villes du pays qu’il a visitées.

La plasticienne Malika Laliam, quant à elle, opte pour la technique de l’huile sur toile pour mettre en valeur la beauté des paysages marins à travers une représentation figurative des mouvements de la mer comme dans « Rivage méditerranéen » ou encore cette scène de mer intitulée « Cabotage au pied des falaises ».

L’exposition « Splendeurs d’Algérie » est visible jusqu’au 11 octobre prochain à la galerie « El Kounouz« .