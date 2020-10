« L’Excès » embarqué dans une sordide histoire de sextape ?

Le showbiz ivoirien adore les histoires à scandale. Le comédien ivoirien « l’Excès » s’est-il tiré une balle dans le pied en s’affichant sexy en string et soutien-gorge ? En tout cas, c’est l’affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et est sur toutes les lèvres, à Abidjan, depuis quelques heures. De quoi s’agit-il réellement ?

« L’Excès », de qui parle-t-on en réalité ?

Connu sous le sobriquet de « l’Excès », Gnamaka Sacré à l’état-civil, est un web comédien ivoirien. Il réside aujourd’hui en France où il mène ses activités. Il connait, depuis quelques années, une montée en puissante grâce évidemment à son talent de comédien hors pair. Et il s’est fait remarquer récemment dans un scandale sexuel, une vidéo dans laquelle il exhibait sa nudité.

La vidéo qui dérange ?

Dans cette vidéo qui circule depuis peu sur le réseau social Snapchat, on pouvait voir l’Excès exhiber sa nudité, dans un ensemble rouge (string, soutien-gorge, etc.) sur des talons aiguilles, de couleur rouge également. Vêtu d’un ensemble féminin, se montrant sexy, il se laissait aller à des attouchements et exécutait des pas de danse. La vidéo a fuité sur le net et fait couler assez de salive, actuellement. Il n’en faut pas plus pour allumer la Toile.

Histoire banale de comédien ou réalité . En tout cas, le comédien afficherait ainsi son orientation sexuelle. Alors que ses fans se demandaient déjà s’il n’est pas homosexuel. Une source anonyme révèle aussi que l’artiste se serait inscrit sur un site de rencontre réservé uniquement aux transsexuels et aux homosexuels. Ses fans peuvent maintenant se faire une idée de son orientation sexuelle.

Au moment où les questions fusent de partout, « l’Excès » a réagi sur son compte Snapchat, « Blacknegga » en disant : « Ce qui est versé on ne peut plus ramasser ». Ce qui paraît le plus inquiétant est que des informations indiquent que suite à cette publication sur la Toile, le comédien aurait tenté de se suicider.