Un essai pertinent sur un thème actuel et en plein développement : l’entrepreneuriat au féminin !

Malgré une hausse observée dans les années 1990, le pourcentage d’entrepreneurs féminins est encore bien trop faible comparé au nombre d’entrepreneurs masculins. Pourtant, le potentiel créatif et entrepreneurial de ces « entrepreneuses », femmes intelligentes et engagées, est indéniable. Cet ouvrage a pour but de présenter et de défendre l’entrepreneuriat féminin dans lequel il est grand temps d’investir car il constitue l’un des moyens les plus efficaces d’accroître l’égalité homme/femme et de promouvoir la croissance économique inclusive et durable.

LES AUTEURS

Giresse Akono

Expert certifié en ingénierie entrepreneuriale et management des organisations, Giresse

Akono est le fondateur et président directeur du premier cabinet d’entrepreneuriat social au

monde : Docteur Audit . Postulant au prix Nobel en économie et lauréat du prix mondial Young Global Changers, il est également le président fondateur du Think Tank mondial de valorisation et reconnaissance du génie féminin : ELISTA

Élite Akono

Experte en coaching entrepreneurial, Élite Akono est une fervente militante de la promotion du genre dans le milieu entrepreneurial. Lauréate du prix américain YALI et vice-présidente du Think Tank ELISTA, elle est également la fondatrice de la plateforme de coaching en entrepreneuriat féminin Elite Academy qui a pour objectif de faciliter l’accès des femmes vulnérables issues des milieux pauvres aux services financiers.

Commander le livre : L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ » aux éditions Jets d’Encre