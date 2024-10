L’Égypte officiellement exempt de paludisme, annonce historique de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que l’Égypte est officiellement exempte de paludisme, marquant une victoire historique après un siècle d’efforts.

Le 20 octobre 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’Égypte avait officiellement éradiqué le paludisme, une maladie parasitaire transmise par les moustiques, marquant ainsi un tournant historique pour le pays. Après près d’un siècle d’efforts ininterrompus, cette annonce reflète une victoire majeure dans la lutte contre une maladie qui a affecté l’humanité pendant des millénaires.

Un succès historique contre un fléau millénaire

L’Égypte, autrefois ravagée par le paludisme, peut désormais se targuer de faire partie des rares pays à avoir éradiqué cette maladie. Le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dans un communiqué : « Le paludisme est aussi ancien que la civilisation égyptienne elle-même, mais la maladie qui a frappé les pharaons appartient désormais à son histoire et non à son avenir. » Cette déclaration fait écho à l’histoire même de l’Égypte, dont le pharaon Toutankhamon, il y a plus de 3 300 ans, est considéré comme l’une des premières victimes de cette maladie.

Pour obtenir la certification de l’OMS, un pays doit prouver que la transmission du paludisme a été interrompue sur l’ensemble de son territoire pendant au moins trois années consécutives. L’Égypte a démontré non seulement sa capacité à interrompre cette chaîne de transmission, mais aussi à empêcher tout rétablissement de la maladie. « La certification de l’Égypte comme pays exempt de paludisme est véritablement historique et témoigne de l’engagement du peuple et du gouvernement égyptiens à se débarrasser de ce fléau ancestral », a ajouté le Directeur Général de l’OMS.

Le paludisme : un défi encore bien présent en Afrique

Bien que l’Égypte soit désormais exempte de paludisme, le combat contre cette maladie reste un enjeu majeur pour le continent africain. Chaque année, le paludisme tue plus de 600 000 personnes, dont 95 % en Afrique, selon les dernières données de l’OMS. Le continent africain regroupe 94 % des cas de paludisme dans le monde, et seuls cinq pays africains ont jusqu’à présent obtenu la certification d’élimination du paludisme : l’Algérie, le Cap-Vert, le Lesotho, Maurice et les Seychelles.

Un espoir pour l’Afrique

L’éradication du paludisme en Égypte constitue un modèle et un espoir pour d’autres pays africains qui luttent encore contre cette maladie. Avec des efforts concertés, une volonté politique forte et des stratégies de santé publique efficaces, d’autres nations pourraient suivre l’exemple égyptien. L’OMS continue d’œuvrer pour soutenir les pays africains les plus touchés dans la mise en place de programmes de prévention et d’éradication.