L’Egypte dépasse les 3000 décès du nouveau Coronavirus

Le 1er juillet, l’Egypte a annoncé que 1503 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés ainsi que 81 nouveaux décès, portant le total à 3034 depuis le début de l’épidémie.

Comme tous les jours depuis maintenant un peu plus d’un mois, le ministère de la Santé et de la Population d’Égypte a annoncé les que qu’environ 1500 personnes avaient été infectées lors des dernières 24h par le nouveau Coronavirus. D’un autre coté, 421 patients ont été déclarés guéris portant le total des personnes ayant récupérés de la Covid-19 à 18881 cas jusqu’à aujourd’hui.

Précisément, le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires médiatiques et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 1503 nouveaux cas se sont révélés positifs pour l’analyse en laboratoire du virus, dans le cadre de la surveillance, de l’enquête et des examens nécessaires menés par le ministère conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, pointant la mort de 81 nouveaux cas.

Pour autant, l’Egypte pour des raison économiques relâche un peu la pression et a annoncé la réouverture des pyramides de Gizeh aux touristes.

Le Dr Khaled Mujahid a déclaré que le nombre total de cas enregistré en Egypte avec le nouveau Coronavirus jusqu’à mercredi, était de 69814 malades et 3034 décès.

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre des mesures de déconfinement trop hâtives dans certain pays alors que la pandémie continue de s’aggraver dans le monde. L’épidémie est même repartie à la hausse aux Etats-Unis où un niveau record a été atteint mercredi avec plus de 50.000 nouveaux cas en 24 heures. Le Brésil de son coté a dépassé le seuil des 60.000 décès officiels.