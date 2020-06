« L’avortement n’est pas bon », la sensibilisation d’Emma Lohoues suscite l’ire de ses fans à l’occasion de la fête des mères

Le dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête des mères, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues a posté un message pour sensibiliser ses fans sur les méfaits de l’avortement avant de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Mais le message posté en légende d’une photo de son fils et elle n’a pas vraiment plu aux internautes qui ont laissé des centaines de commentaires négatifs. Dans une vidéo publiée dans la soirée, le même jour, Lolita a craché ses vérités à tous ceux qui la critiquent pour son message.

« L’avortement n’est pas bon ! », c’est le message posté par Emma Lohoues, à l’occasion de la fête des mères. Le message, qui, à la base, est posté pour sensibiliser les femmes, surtout les jeunes filles, sur les méfaits d’une interruption volontaire de grossesse (IVG), a eu l’effet boomerang et s’est retourné contre l’artiste. Si certains fans estiment que l’occasion est mal choisie, d’autres pensent qu’elle n’est pas la personne la mieux placée pour donner ce genre de conseil, car elle aurait, avant et après avoir accouché de son garçon, pratiqué elle aussi l’avortement. Des centaines de commentaires, les uns plus acerbes que les autres ont été postés sous la publication.

Avortement n’est pas bon !☝🏼Bonne fête des mères à toutes…😌💕💖 Publiée par Emma Lohoues sur Dimanche 7 juin 2020

« Je ne changerai pas pour vous »

Dans la soirée, la jeune femme a fait une vidéo en direct sur Facebook pour mettre les points sur les i. « Vous me dites que ce n’est pas le moment de le dire pendant la fête des mères. Si, c’est le moment… Et puis, ce n’est pas à vous de me dire ce que je dois dire ou penser sur ma page. Ce n’est pas parce qu’on est connu ou qu’on est Star, qu’on ne va pas dire ce qu’on pense. Moi, je dis ce que je pense quand je veux et où je veux. Celui qui ne veut pas écouter, qu’il se désabonne de ma page », a-t-elle déclaré, visiblement excédée.

Depuis quelques semaines, l’ex-copine d’Arafat DJ est la cible d’attaques de ses follows qui lui reprochent sa conduite peu recommandable, surtout sa dernière apparition en compagnie de Carmen Sama.