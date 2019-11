L’auteur sénégalais Mody Wassa publie « Graines d’or » aux Éditions Jets d’Encre

50 proverbes justes et sensés qui encouragent l’être humain à croire en lui et en l’avenir ! Quand le désespoir gagne les coeurs, la raison devient ténèbres.

Doutes, tentations, fainéantise, inattention ; l’homme perd facilement son chemin. Pour guider les égarés, la sagesse populaire a concentré en proverbes tout le bon sens et toute l’expérience des générations passées. Et dans ces brèves phrases, perles de savoir, l’homme puise espoir, soutien et source de réflexion…

Guidé par une profonde foi en l’humanité et par la volonté d’éclairer, ne serait-ce qu’un peu, le chemin des âmes torturées, Mody Wassa propose dans ce recueil soigné une cinquantaine de maximes, éclats de vérité qui encouragent l’humain à croire en lui et en son prochain.

L’AUTEUR – Né en 1977, Mody Wassa est issu d’une famille soninké réputée pour son savoir-faire dans la transmission des codes et valeurs. Énergéticien de formation, il est manager dans le groupe énergétique ENGIE. C’est de cette riche mixité culturelle que naît Graines d’or, son premier ouvrage.

EXTRAIT

– La conviction de l’ignorant est aussi dangereuse que la profondeur de l’océan.

– Quel que soit le poids d’un mensonge, il finira par se dissoudre dans un bol de vérité.

– On ne se met pas à l’ombre d’un arbuste qui pousse.

