L’auteur Gabonais Teclet Boubimba publie son premier roman aux Éditions Jets d’Encre !

Dans ce roman d’initiation aussi passionnant qu’absorbant, Teclet Boubimba confronte ses jeunes protagonistes à la cruauté de notre société, dénonçant sans ménagement les incohérences et les injustices de notre monde moderne.

Un roman passionnant sur deux jeunes confrontés aux incohérences et injustices de notre monde moderne. Landry est en terminale et rêve de devenir spationaute. Il a quelques aventures avec des filles, mais rien de sérieux : il se concentre sur son travail. Mais tout change lorsqu’il croise Doris dans la rue. Au début, ils ne sont qu’amis, et révisent ensemble le bac. Mais Landry découvre qu’il a des sentiments pour elle. Il lui avoue, et les deux étudiants

commencent une relation. La famille de Doris est très stricte et très croyante, elle n’a pas le droit d’avoir un petit ami, ils doivent donc se cacher…

Dans cette histoire d’amour aussi tragique que touchante, Teclet Boubimba dénonce à travers des messages forts la cruauté de notre société, qui peut briser les rêves de ceux qui sortent du cadre établi.

L’AUTEUR – Teclet Boubimba Agé de 34 ans, Teclet Boubimba est marié et père de deux filles. Il est originaire de Moanda et vit à Libreville. Il travaille dans la maintenance industrielle mais reste passionné par le cinquième art et signe son premier roman avec Je voulais.

EXTRAIT: La porte se referma. La clef tourna deux fois dans la serrure.

Le bruit lourd des pas qu’accompagnait celui du trousseau de clefs s’éloigna à travers le couloir. Je m’assis. J’étais prisonnier. Prisonnier alors que je voulais être spationaute. Prisonnier, sans l’avoir jamais imaginé. Coincé entre quatre murs alors que je voulais faire mieux que mon père. Meurtri par l’ombre du désespoir alors que je voulais juste aimer. Prisonnier pour avoir rencontré Doris !

