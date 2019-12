L’auteur Gabonais Gauthier Koumba publie le roman « Funambule » aux Éditions Jets d’Encre

Une rencontre de haute voltige entre deux êtres meurtris qui, s’appuyant l’un sur l’autre, tentent de reconstruire leur vie.

Suite à des accusations mensongères, Sidney a passé plusieurs mois en prison. Après cette expérience traumatisante, il a besoin d’extérioriser, de raconter ses souffrances et ses désillusions. Aurore, funambule, est habitée par la peur. La peur de l’existence. La peur que tout prenne fin. Quand ils se rencontrent, il se confie comme il ne l’a jamais fait ; elle, elle écoute puis écrit cette histoire qui la libère de ses angoisses. Et dans l’échange, double thérapie, ces deux grands écorchés reprennent doucement goût à la vie…

Dans ce roman authentique et inspiré, Gauthier Koumba prouve, à travers deux personnages aussi instables qu’attachants, brisés par les épreuves de la vie, que grâce à l’amour, il est possible de se reconstruire.

L’AUTEUR – Gauthier Koumba est né le 12 juillet 1959 au Gabon. Gauthier Koumba est un macro-économiste qui a fait carrière dans le domaine de la banque. Funambule est son cinquième roman.

EXTRAIT :Les circonstances de notre rencontre ont été si particulières que je considère que mon histoire n’est plus la mienne. La sienne non plus. Sidney n’a pas connu que la prison, mais j’ai décidé d’immortaliser cette histoire parce qu’elle m’a sublimée. C’est une manière de vaincre mes peurs et de transmettre le seul message qui vaille : l’amour transcende tout. Cette relation me prenait quotidiennement aux tripes, j’avais retourné les questions dans tous les sens : il m’est apparu que l’amour est la seule arme fatale contre les peurs.

Commander le livre Funambule aux Editions Jets d’Encre