L’Attoungblan : le Tambour parleur qui rythme la culture et l’histoire en côte d’ivoire

Le « Tambour parleur », ou Attoungblan, est bien plus qu’un simple instrument de musique en Côte d’Ivoire. Hérité des ancêtres, il constitue un puissant outil de communication et un symbole de prestige. Utilisé pour transmettre des messages, raconter des légendes ou encore honorer les ancêtres, l’Attoungblan incarne l’âme culturelle et spirituelle de plusieurs communautés, notamment celles du peuple Abouré.

L’Attoungblan, un tambour aux paroles mystiques

L’Attoungblan, parfois surnommé « Tam Tam parleur », se distingue par sa capacité à traduire des messages complexes en sons rythmés. Chaque battement de ce tambour sculpté de motifs humains et animaux est un écho des traditions et des langues vernaculaires. Pour comprendre pleinement les messages, l’interprète doit maîtriser la langue de l’ethnie émettrice, par exemple l’Agni pour des messages émanant de cette communauté. Ce qui confère à l’Attoungblan son pouvoir unique : il parle une langue sonore et universelle, accessible uniquement aux initiés.

Un instrument au service de la transmission de l’histoire

Au-delà de sa fonction de communication, l’Attoungblan est un réservoir d’histoires et de légendes. Utilisé pour raconter les faits marquants, les exploits de guerriers ou des événements fondateurs, il devient une bibliothèque sonore des traditions. Chaque battement résonne comme une voix du passé, invitant les nouvelles générations à puiser dans la sagesse de leurs ancêtres. Cet aspect fait de l’Attoungblan un élément essentiel dans la préservation de la mémoire collective des communautés ivoiriennes.

Le tambour comme symbole de prestige et d’appartenance

Pour les Abouré, notamment dans la région de Moossou, l’Attoungblan est un tambour de prestige. Il est souvent associé à la figure du chef de clan, représentant le lien entre la communauté et les ancêtres. Les motifs qui ornent son fût symbolisent à la fois la force et la protection. Lors des cérémonies de passion, l’Attoungblan devient un vecteur de continuité entre les générations. Cet instrument, en marquant le passage du flambeau, permet de sceller le lien entre la génération sortante et la nouvelle, unissant la communauté autour d’un symbole de respect et de tradition.