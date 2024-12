L’AS Saint-Étienne renforce son staff : Hassan El-Fakiri rejoint les Verts

L’AS Saint-Étienne, club mythique du football français fondé en 1919, vient d’étoffer son staff technique avec l’arrivée d’Hassan El-Fakiri comme entraîneur adjoint. Cette nomination s’inscrit dans une volonté de renaissance pour ce club dix fois champion de France, qui a marqué l’histoire du football hexagonal.

Avec ses dix titres de champion de France, ses six Coupes de France et son épopée européenne de 1976, l’ASSE reste un club emblématique du football français. Le Chaudron de Geoffroy-Guichard a vibré pour les exploits des Meklouhfi, Keita, Rocheteau, Platini et tant d’autres légendes qui ont façonné l’identité des Verts. Après des années difficiles et une relégation en Ligue 2, le club forézien revenu en première division cherche aujourd’hui à renouer avec son glorieux passé.

El-Fakiri : un profil international pour les Verts

Hassan El-Fakiri incarne parfaitement cette ambition de renouveau. Son parcours de joueur témoigne d’une riche expérience du football européen. Né au Maroc mais formé en Norvège, il s’est d’abord illustré au FC Lyn Oslo avant de connaître une carrière internationale remarquable. Son passage à l’AS Monaco (2000-2003) lui a permis de se familiariser avec les subtilités du football français, tandis que ses expériences au Borussia Mönchengladbach et à Brentford ont enrichi sa vision du jeu.

Avec 64 sélections pour l’équipe nationale norvégienne, El-Fakiri a côtoyé le plus haut niveau international. Cette triple culture footballistique, entre rigueur scandinave et technique méditerranéenne, pourrait s’avérer précieuse pour le développement du jeu stéphanois.

Une reconversion réussie

Après avoir raccroché les crampons, El-Fakiri s’est forgé une solide réputation d’entraîneur en Norvège. Son passage comme adjoint au sein de la sélection norvégienne U21 lui a permis de développer ses compétences dans la formation des jeunes talents, un aspect crucial pour un club comme Saint-Étienne, historiquement reconnu pour son centre de formation.

Hassan El-Fakiri poursuit son aventure aux côtés d’Eirik Horneland, le célèbre entraineur norvégien. Après avoir formé un duo prometteur au SK Brann, les deux hommes débarquent ensemble à Saint-Étienne le 20 décembre 2024, El-Fakiri conservant son rôle d’adjoint.

ℹ️ Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto intègrent le staff ! Eirik Horneland a dirigé ce dimanche son premier entraînement à la tête de l’équipe professionnelle masculine stéphanoise aux côtés de ses deux adjoints ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 29, 2024

L’arrivée d’El-Fakiri, conjuguée à celle d’Andrea Loberto, s’inscrit dans une restructuration plus large du staff technique stéphanois. Cette diversification des compétences et des approches footballistiques pourrait être la clé pour réveiller le géant endormi du football français. Le Chaudron, qui a connu tant de soirées magiques, attend avec impatience de voir les premiers effets de ce remaniement technique pour sortir de la zone de relégation.

L’histoire nous dira si cette nouvelle page qui s’écrit permettra aux Verts de retrouver leur place au sommet de l’élite du football français. Une chose est sûre : avec des hommes comme El-Fakiri dans son staff, l’ASSE se donne les moyens de ses ambitions.