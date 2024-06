L’armée française réorganise sa présence en Afrique avec un nouveau commandement unifié

Face à une complexité géopolitique croissante et à la nécessité de repenser sa stratégie en Afrique, la France met en place un commandement unique pour le continent. Cette réorganisation s’accompagne d’une réduction significative des effectifs militaires français dans la région.

Un nouveau commandement pour une nouvelle ère

Dans un contexte de mutation profonde de sa présence militaire en Afrique, l’armée française innove en créant un commandement unifié pour le continent. Cette décision, annoncée récemment, marque un tournant dans l’approche stratégique française en Afrique. Le général de brigade Pascal Ianni, expert en stratégie et en lutte informationnelle, prendra la tête de ce nouveau dispositif à compter du 1er août selon le Journal Officiel du 27 juin 2024.

Inspirée du modèle américain AFRICOM, cette initiative vise à améliorer la coordination des opérations françaises sur le continent. Elle intervient à un moment crucial où la France cherche à redéfinir ses relations militaires avec ses partenaires africains.

Une présence militaire en forte diminution

La création de ce commandement s’inscrit dans une restructuration plus large de la présence militaire française en Afrique. Après des décennies de présence importante, notamment dans le cadre de l’opération antidjihadiste Barkhane, la France prévoit une réduction drastique de ses effectifs.

Selon les plans actuels, les forces françaises en Afrique de l’Ouest et centrale passeront d’environ 3300 à 600 militaires. Seule la base de Djibouti, qui compte 1500 militaires, n’est pas concernée par cette réduction.

Des partenariats rénovés pour une présence plus discrète

Cette réorganisation reflète la volonté de la France de développer des partenariats rénovés avec les pays africains. L’objectif est de maintenir une présence plus discrète mais flexible, capable de s’adapter rapidement aux besoins des partenaires africains.

Malgré la réduction globale des effectifs, le dispositif pourra être renforcé ponctuellement selon les nécessités. Cette approche vise à maintenir une capacité d’intervention tout en répondant aux nouvelles réalités géopolitiques du continent.

Un contexte géopolitique en mutation

La création de ce commandement unifié et la réduction des effectifs interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques et de changements politiques en Afrique. Au cours des dernières années, la France a été contrainte de se retirer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, suite à l’arrivée au pouvoir de juntes militaires dans ces pays.

Ces événements ont poussé Paris à repenser en profondeur sa stratégie militaire sur le continent. La nouvelle approche vise à maintenir une influence tout en s’adaptant aux nouvelles dynamiques politiques et sécuritaires de la région.

Perspectives d’avenir

Le président Emmanuel Macron a chargé l’ancien ministre Jean-Marie Bockel de mener des discussions avec les pays africains sur les nouvelles formes que pourraient prendre la présence militaire française. Les conclusions de cette mission, attendues prochainement, devraient apporter des précisions sur la forme que prendront ces nouveaux engagements.

Cependant, il va falloir aussi tenir compte des évolutions politique en France, le parti d’Emmanuel Macron risquant de perdre la majorité au Parlement.

L’efficacité de cette nouvelle approche et son impact sur les relations franco-africaines seront scrutés de près. Elle pourrait définir un nouveau modèle de coopération militaire entre la France et ses partenaires africains. En effet, plus souple elle s’adapte davantage aux défis contemporains du continent.