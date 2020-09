L’Angola rouvrira ses écoles le 9 octobre

Les autorités angolaises ont accepté de rouvrir les écoles à partir du mois d’octobre prochain, après la fermeture des établissements d’enseignement du pays pour contrôler la propagation de la pandémie de Covid-19. Les activités d’apprentissage ont été interrompues en mars dernier, après que le pays a enregistré le premier cas.

Le ministre d’État Adão de Almeida a indiqué que le pays continuerait d’observer certaines directives sanitaires contre l’expansion du Covid-19 jusqu’au 9 octobre, date à laquelle les écoles reprendront. Le ministre a annoncé que davantage de restrictions sont appliquées depuis le 9 septembre dernier et que toute personne devant se rendre dans un lieu public, sera désormais tenu de porter un masque facial, d’observer la distanciation physique et subir des contrôles de température.

Dans le même temps, le gouvernement a accepté de reprendre les vols intérieurs à partir du 14 septembre et les vols internationaux à partir du 21 septembre. Les écoles devront adhérer à certains protocoles, y compris le test de tout le personnel pour le Covid-19, avant la reprise des cours. « Les cours reprendront en phases et en alternance. Les 9ème, 10ème, 11ème et 12ème années reprendront le 5 octobre », a déclaré la ministre de l’Éducation, Luísa Grilo, lors d’une conférence de presse. La 7ème et la 8ème année reprendront le 19 octobre, a-t-elle ajouté.

Les cours seront divisés en deux et dureront deux heures et demie pour les écoles primaires et trois heures et demie pour les écoles secondaires. L’année académique se terminera en mars 2021, a indiqué le ministre de l’Éducation. Pendant ce temps, la réouverture des lieux de culte dans la province de Luanda devraient reprendre le 19 octobre.

L’Angola a signalé 3 217 cas de Covid-19, dont 1 277 guérisons et 130 décès. Luanda demeure l’épicentre de cette pandémie, avec 1 497 cas et 120 décès. Les autorités sanitaires ont indiqué que la capitale resterait fermée jusqu’au 30 octobre.