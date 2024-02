L’Algérienne Kaylia Nemour en or aux Mondiaux de gymnastique

L’Algérienne Kaylia Nemour a remporté la médaille d’or, lors de la finale des barres asymétriques à la Coupe du monde 2024 de gymnastique, en Allemagne.

Âgée de seulement 17 ans, l’Algérienne Kaylia Nemour continue d’impressionner le monde de la gymnastique. Elle a remporté la médaille d’or avec un score exceptionnel de 15,433 points. C’était Lors de la finale des barres asymétriques à la Coupe du monde 2024 de gymnastique à Cottbus, en Allemagne.

Sa performance a été saluée par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). L’instance l’a qualifiée de «sensation» et de «maîtresse de la gravité». Nemour est l’une des rares gymnastes à concourir avec un indice de difficulté de 7,0 ou plus. Ce qui rend son exploit encore plus remarquable.

Algerian sensation Kaylia Nemour 🇩🇿 masters gravity in this extraordinary performance to take the Uneven Bars title at the #FIGWorldCup in Cottbus. Nemour, 17, is one of the few gymnasts to compete a routine with a difficulty rating of 7.0 or higher. #Gymnastics pic.twitter.com/xJqg3ccd9q

