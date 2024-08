Dans une démonstration de leadership diplomatique, l’Algérie a joué un rôle crucial dans l’adoption d’une nouvelle Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité. Ce succès diplomatique, qui couronne trois années d’efforts intenses, renforce la position de l’Algérie sur la scène internationale et souligne l’importance croissante de la sécurité numérique dans les relations internationales.

Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne a une fois de plus prouvé son efficacité au sein des instances de l’ONU et son influence internationale grandissante. L’ambassadrice Faouzia Mebarki, présidente du Comité Intergouvernemental chargé d’élaborer cette convention, a habilement navigué à travers les complexités des négociations internationales, parvenant à rapprocher des points de vue souvent divergents.

Le processus, qui s’est étendu sur trois ans, a impliqué huit sessions de négociations intenses et de nombreuses consultations. Elle a impliqué les acteurs majeurs que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Union européenne, l’Inde, le Brésil où l’Afrique du Sud. La capacité de l’Algérie à trouver un consensus malgré ces défis témoigne de sa stature diplomatique croissante.

Une convention d’une portée mondiale

La nouvelle convention vise à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité, un domaine en constante évolution qui pose des défis croissants à la sécurité mondiale. Elle aborde des questions cruciales de la pédopornographie en ligne et du blanchiment d’argent, tout en établissant un cadre pour la collaboration transfrontalière dans les enquêtes numériques.

L’adoption de ce texte s’est faite par consensus, malgré quelques demandes de vote sur certains points. Ce résultat, qui dépasse les attentes initiales compte tenu de la nature controversée du sujet, souligne l’habileté diplomatique de l’Algérie.

Reconnaissance internationale

L’habilité diplomatique dont a fait preuve la présidence algérienne du Comité présidé par l’ambassadeur algérienne Faouzia Mebarki, ont été largement salués par les États participants. Cette reconnaissance renforce une nouvelle fois la réputation de l’Algérie en tant qu’acteur diplomatique de premier plan, capable de gérer des négociations complexes sur des sujets sensibles.

Ce succès s’inscrit dans une série de réalisations diplomatiques algériennes ces dernières années, reflétant la vision et le leadership du Président Tebboune. Il positionne l’Algérie comme un acteur clé dans les discussions futures sur la cybersécurité et la gouvernance numérique mondiale. L’Algérie a ainsi démontré sa capacité à influencer et à façonner le dialogue international sur des questions cruciales du 21e siècle.