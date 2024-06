L’Algérie en pointe à l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel

Le ministre de l’Education nationale algérien, M. Abdelhakim Belaabed a annoncé, jeudi à Paris, lors de sa participation aux travaux de la 42e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la candidature de l’Algérie au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2024-2028.

« Le gouvernement algérien a décidé de présenter sa candidature au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2024-2028 », a annoncé M. Belaabed.

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été adoptée il y a plus de deux décennies. Immense est le chemin parcouru depuis l’adoption de ce texte international en 2003 jusqu’à ce jour. Comptant 181 Etats Parties, ce cadre normatif international de l’UNESCO a connu un rythme de ratification exceptionnel.

Cette Convention de l’UNESCO a en effet marqué un véritable tournant dans le droit culturel international, en étendant la notion de patrimoine – autrefois entendue comme des sites et monuments – au « patrimoine vivant », c’est-à-dire aux pratiques, connaissances et savoir-faire ancestraux des communautés, tout en cimentant sa place dans les politiques culturelles, éducatives et économiques d’un grand nombre d’Etats.

La Convention a aussi reconnu le rôle crucial des communautés locales et peuples autochtones pour la préservation et la transmission de ce patrimoine, et a aidé plusieurs Etats à mettre en place des lois, des politiques et des institutions spécialisées pour inventorier et protéger le patrimoine vivant.