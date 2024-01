L’Algérie détrône le Nigeria et devient le premier exportateur de gaz en Afrique

L’Algérie a enregistré une excellente performance dans l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Elle devient le plus grand exportateur de GNL en Afrique, détrônant le Nigeria qui arrive troisième derrière l’Égypte.

Un rapport publié par l’OPAEP (Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole), hier dimanche 28 janvier 2024, évoque l’évolution trimestrielle du GNL (gaz naturel liquéfié) en 2023. Dans ce document, il est indiqué les exportations algériennes en GNL ont connu « une excellente performance, l’année dernière ». Ce, poursuit le rapport, « en raison du taux de croissance remarquable réalisé contrairement à celui de 2022 ».

13 millions de tonnes de gaz exportées en 2023

En 2022, ce sont quelque 10,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui ont été exportées. « Un taux de croissance annuel de 26,1%, le taux le plus élevé à l’échelle arabe en 2023 », a précisé le rapport de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. L’Algérie, qui a exporté, en 2023, un total de 13 millions de tonnes de GNL, « a pu commercialiser son produit au moment où les pays de l’UE sont en quête de diversifier les sources d’approvisionnement », relève l’OPAEP.

Ces performances réalisées en 2023 placent l’Algérie à la première marche du podium en Afrique. Ce pays d’Afrique du Nord devenant de facto « le plus grand exportateur de GNL pour la première fois depuis 2010, dépassant ainsi le Nigeria qui a détenu cette place depuis plus d’une décennie », indique encore le rapport. Sur le continent, l’Égypte occupe la deuxième place, le Nigeria ferme la marche du podium. Avec plus de 4,3 millions de tonnes importées, la Turquie occupe la première place sur la liste des pays importateurs de gaz liquéfié d’Algérie.

L’Algérie jouit « d’une grande crédibilité »

La France occupe la deuxième place sur cette liste avec 3,2 millions de tonnes de GNL importés d’Algérie. L’Italie vient en troisième position avec 1,8 million de tonnes de gaz importées. Viennent ensuite l’Espagne (1,4 million de tonnes), la Chine (0,4 millions de tonnes), ajoute l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. L’Algérie fait partie des « pays jouissant de relations stratégiques avec ses collaborateurs européens, ainsi que d’une grande crédibilité », en matière d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié et de gaz par pipeline.

L’Algérie, poursuit l’OPAEP, possède d’importantes « infrastructures d’exportation, de stations de liquéfaction à Skikda et Arzew ou de pipelines la reliant au marché européen comme l’Italie et l’Espagne ». Il y a, en outre, parmi les projets algériens, le gazoduc transsaharien qui transporte le gaz nigérian vers l’Europe via l’Algérie et le Niger. Des installations qui favorisent une bonne distribution de GNL par l’Algérie qui caracole en tête des pays exportateurs de gaz en Afrique.