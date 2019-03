L’Algérie a donné 100 millions USD aux pays du Sahel pour la lutte antiterroriste

Au cours des sept ou huit dernières années, l’Algérie a dépensé plus de 100 millions de dollars au pour venir en aide à cinq pays de la région du Sahel (Tchad, Mali, Niger, Mauritanie, Libye) a déclaré le Premier Ministre Ahmed Ouyahia lors du 5ème sommet Union africaine-Union européenne d’Abidjan.

Le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a noté que « la solidarité de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, dans la région du Sahel, a été organisée à travers le Comité des opérations du personnel militaire (CEMOC) et d’autres mécanismes de coopération« .

Rappelant que l’expérience de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme est « douloureusement riche« , Ouyahia a déclaré qu’au niveau politique, l’Algérie faisait « un énorme effort de participation et de réflexion dans ce domaine » : Nous-mêmes, avons vécus et souffert durant plus de dix ans et nous n’avons pas terminé avec. Notre implication solidaire avec la région sahélienne est organisée depuis plus de dix ans à travers ce qu’on appelle le CEMOC, (Comité d’état-major opérationnel conjoint). Nos pays font un énorme effort sur le plan bilatéral notamment avec le Mali, avec le Tchad, avec le Niger et avec la Mauritanie « .

« Sur le plan politique, nous avons également fait un énorme effort de participation à la réflexion et c’est Monsieur le Président de la République qui a été chargé par ses pairs africains pour prendre en charge le thème de la lutte contre le terrorisme et là, nous avons partagé avec la famille africaine et le reste du monde notre expérience en matière de dé radicalisation » a conclu Ahmed Ouyahia.

Ahmed Ouyahia a par ailleurs profité du sommet pour serrer la main du souverain marocain, Mohamed VI à qui il a transmis « les salutations du peuple algérien à son voisin marocain (…) J’ai présenté mes salutations et celle du président Abdelaziz Bouteflika à son excellence .