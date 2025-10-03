L’aide humanitaire sud-africaine bloquée au large de Gaza

Après l’interception de la flottille Global Sumud par les autorités israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé son mécontentement.

Le président sud-africain a appelé à la libération immédiate des ressortissants sud-africains et des autres militants des droits de l’homme arrêtés lors de cette opération. La flottille est composée de navires arborant plusieurs pavillons nationaux et transportait de l’aide humanitaire pour la population de Gaza, en proie à une crise tendant à faire de cette zone un endroit où la famine sévit depuis quelques mois déjà, touchant une population en majorité composée de femmes et d’enfants.

Le président Ramaphosa a souligné que cette interception constitue une violation flagrante du droit international, notamment du droit maritime et des décisions de la Cour internationale de justice, stipulant que l’aide humanitaire doit pouvoir circuler librement. « L’interception de la flottille Global Sumud constitue une grave atteinte à l’élan de solidarité internationale visant à soulager les souffrances à Gaza et à favoriser la paix dans la région », a-t-il déclaré.

Cyril Ramaphosa a ensuite exprimé sa solidarité

Cyril Ramaphosa a ainsi dénoncé l’attitude d’Israël comme étant non seulement une agression contre des civils engagés dans une mission humanitaire, mais aussi une atteinte à la souveraineté des nations dont les navires faisaient partie de la flottille, et a réitéré son appel à ce que la cargaison d’aide parvienne sans entrave à la population palestinienne.

Le président a insisté sur le fait que « cette flottille est un acte de solidarité envers Gaza et non une provocation contre Israël », avant de rappeler le soutien de l’Afrique du Sud à l’appel du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme demandant la levée immédiate du blocus de Gaza. Cyril Ramaphosa a ensuite exprimé sa solidarité envers les familles des personnes arrêtées : « Mes pensées accompagnent toutes les personnes retenues et leurs proches. Israël doit libérer ces militants des droits de l’homme, ces arrestations n’apportent rien », tout en insistant sur le fait que ces actions nuisent gravement aux efforts de paix au Moyen-Orient.