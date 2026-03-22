L’Aïd al-Fitr au Maroc : entre célébrations et insécurité alimentaire persistante

Deux ans après le séisme d’Al Haouz, des millions de Marocains restent en situation de vulnérabilité. Alors que l’Aïd al-Fitr approche, les organisations humanitaires intensifient leurs efforts, mais la profondeur de la crise dépasse largement les réponses ponctuelles.

Cette année, l’Aïd al-Fitr arrive alors que le Maroc subit encore les conséquences du séisme qui a frappé le pays il y a deux ans. Malgré une amélioration de la situation nutritionnelle, le Maroc se classant à la 47e place mondiale en 2025 avec un score de 9,3 sur 100, la sous-alimentation demeure une réalité. Environ 6,9 % de la population en souffre, tandis qu’un grand nombre d’enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance ou une malnutrition chronique. Selon certains rapports, environ 2,1 millions de personnes souffraient de sous-alimentation en 2021, et près de 31 % de la population vit en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère.

Des millions de repas, mais une crise persistante

Chaque année pendant l’Aïd, les initiatives humanitaires se multiplient, mais leur impact reste variable : certaines atténuent les difficultés, tandis que d’autres ne parviennent pas à répondre à la profondeur de la crise.

Depuis 33 ans, l’ONG Life for Relief and Development poursuit sa mission humanitaire à travers des programmes d’aide visant à répondre aux besoins essentiels des familles les plus démunies, grâce à la distribution de colis alimentaires et de repas. Les équipes de Life étaient présentes dans 37 des 60 pays où l’organisation mène des projets durables. Pendant le Ramadan 2025, près de 6 millions de repas ont été distribués à travers 16 000 paniers alimentaires équilibrés et 51 000 repas chauds, au profit de près de 97 000 jeûneurs.

Province d’Al Haouz : une souffrance quotidienne

Depuis le Maroc, Mme Rima Bakir, coordinatrice des projets de Life, explique : « L’Aïd arrivera pour de nombreux enfants marocains alors qu’ils souffrent de faim et de privation au lieu de joie, avec des ventres vides et un sentiment de peur et d’épuisement à cause du manque de nourriture. »

La situation des déplacés et des sinistrés dans la province d’Al Haouz, après le séisme du 8 septembre 2023, reste difficile malgré le temps écoulé. Le nombre de personnes affectées a atteint 2,8 millions, dont environ 500 000 déplacés internes. Quelque 19 000 maisons ont été totalement détruites et 60 000 partiellement endommagées.

Life for Relief and Development soutient les familles vulnérables au Maroc depuis 1994. Lors du dernier Ramadan, 1 152 familles d’Al Haouz ont reçu des paniers alimentaires, des vêtements, des équipements d’hébergement et de l’eau potable.

Cibler les zones les plus pauvres

Omar Mamdouh, directeur du département des projets, déclare : « Nous allons intensifier nos efforts dans les zones les plus pauvres menacées de famine selon les rapports des Nations unies. »

Vicky Rob, directrice des programmes internationaux, ajoute : « Nous renforcerons les projets alimentaires dans les pays en développement, notamment dans les camps de réfugiés et les zones de guerre comme Gaza, le Soudan et le Liban. »

Life for Relief and Development a été classée cette année parmi les dix meilleures organisations humanitaires mondiales luttant contre la pauvreté, selon les rapports internationaux de 2026.