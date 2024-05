L’Afrique seconde zone de croissance mondiale en 2024

L’économie africaine, malgré les nombreux défis qu’elle affronte, montre des signes de résilience. En 2024, la croissance moyenne du PIB réel de l’Afrique devrait s’établir à 3,7 %, avant de se consolider à 4,3 % en 2025. Cette dynamique place l’Afrique comme la deuxième région la plus dynamique du monde après l’Asie en développement, avec une croissance supérieure à la moyenne mondiale de 3,2 % prévue pour 2024.

Analyse régionale

Afrique de l’Est: Cette région va conserver sa position de région africaine affichant la croissance la plus rapide. La croissance du PIB réel devrait passer de 1,5 % en 2023 à 4,9 % en 2024, et atteindre 5,7 % en 2025. Cette performance est cependant ajustée à la baisse de 0,2 point de pourcentage en raison de la contraction économique au Soudan et au Soudan du Sud .

Afrique de l’Ouest: La croissance devrait s’accélérer de 3,6 % en 2023 à 4,2 % en 2024, puis se stabiliser à 4,4 % en 2025. Cette augmentation reflète une amélioration notable des économies majeures de la région comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal .

Afrique centrale: Après un ralentissement de 4,3 % en 2023 à 4,1 % en 2024, une reprise à 4,7 % est attendue en 2025. Cette prévision positive pour 2024 est principalement due à une croissance plus forte au Tchad et en République démocratique du Congo .

Afrique du Nord: La région devrait voir une diminution de la croissance de 4,1 % en 2023 à 3,6 % en 2024, avant une légère remontée à 4,2 % en 2025. La baisse en 2024 est attribuée à des prévisions revues à la baisse pour tous les pays de la région, à l’exception de la Libye et de la Mauritanie .

Afrique australe: Un léger redressement de la croissance est attendu, passant de 1,6 % en 2023 à 2,2 % en 2024, et atteignant 2,7 % en 2025. Les projections montrent une amélioration due principalement à une augmentation de la croissance en Afrique du Sud .

Facteurs de croissance et défis

Les perspectives de croissance varient également selon les groupes économiques, en fonction de leur degré d’exposition aux incertitudes économiques mondiales. Les économies à faible intensité en ressources devraient voir leur croissance passer de 4,8 % en 2023 à 5,3 % en 2024. En revanche, la croissance des économies dépendantes du tourisme et des exportateurs de pétrole pourrait ralentir en 2024 en raison de la stabilisation du secteur touristique et des ajustements de production de l’OPEP respectivement .

Les perspectives positives pour 2024 sont soutenues par des investissements publics accrus dans les infrastructures essentielles et la résilience des économies africaines face aux chocs extérieurs. Cependant, des défis persistent, notamment des pressions inflationnistes, des tensions géopolitiques, et des conflits régionaux qui pourraient entraver la croissance .

En conclusion, l’Afrique semble bien positionnée pour continuer sa trajectoire de croissance en 2024, malgré les divers défis. La région est prête à tirer parti de l’amélioration des conditions économiques mondiales et des politiques nationales visant à stimuler la croissance économique durable.