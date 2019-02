L’Afrique promue par ses footballeurs

L’Afrique regorge d’un grand nombre de footballeurs professionnels qui évoluent dans le monde entier. Certains figurent au top du classement des joueurs les mieux payés. On parle de l’Afrique à travers eux. Même lorsqu’ils prennent d’autres nationalités, ils portent en eux une graine africaine qui est toujours reconnue dans les médias. De ce fait, les footballeurs africains deviennent des promoteurs par excellence de la destination Afrique.

Le football est reconnu comme le sport roi. C’est donc à juste titre que ceux qui le pratiquent font l’objet de curiosité et d’attention particulière. Tout savoir d’eux, connaître leur parcours, leur origine, leur rémunération, telle est la ligne éditoriale de certains médias internationaux.

Selon une analyse du site afrik-foot.com

, basée sur des documents de référence, un pays comme le Cameroun par exemple compte plus de 80 joueurs aussi performants les uns que les autres sur le continent européen. La Côte d’Ivoire et le Sénégal en comptent environ 60, le Maroc et l’Afrique du Sud comptabilisent plus d’une quarantaine de joueurs en clubs internationaux, le Ghana plus de 50, le Mali, la Guinée, la République Démocratique du Congo et l’Algérie se situent dans la trentaine de joueurs professionnels sur le continent européen et le Nigéria bat le record avec plus d’une centaine de joueurs.

Ces chiffres datant déjà de plusieurs années, on peut dire, sans se tromper, que ce chiffre n’a fait qu’augmenter. À travers leur jeu, le monde reconnaît l’image de valeur d’une Afrique forte, performante et talentueuse. C’est évident que les médias ne peuvent les évoquer sans parler de leurs pays dont ils sont des ambassadeurs.

D’ailleurs, n’avez-vous jamais été surpris qu’une personne à l’étranger ne connaisse pas votre pays ? Et bien cela arrive à plusieurs africains migrants. En tout cas, pour bon nombre d’Ivoiriens, le nom de Didier Drogba a permis d’indiquer leur origine. À la question « De quel pays venez-vous », si vous répondez « de la Côte d’Ivoire », et que les gens semblent ne pas connaître, dites simplement « le pays de Didier Drogba » et vous entendrez « Ah ouiii… d’accord ».