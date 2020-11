L’Afrique perd près de 50 145 milliards FCFA par an en flux financiers illicites

Un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qualifie l’Afrique de « créancier net du monde ». L’exportation de produits de base comme l’or, le diamant et le platine est responsable de près de la moitié du chiffre total perdu chaque année, soit 89 milliards de dollars (50 145 milliards FCFA) par an en flux financiers illicites.

Les entreprises sous-déclarent la valeur des exportations, trompant les paiements d’impôts et de redevances. La sous-estimation de la valeur réelle d’une marchandise prive les pays en développement de devises et de recettes fiscales. Les économistes ont fait valoir qu’en dépit de sa dépendance à l’aide, l’Afrique est en fait un exportateur net de capitaux en raison de l’évasion fiscale et des personnes qui cachent de l’argent dans des paradis fiscaux.

Les fonds perdus pourraient être utilisés pour fournir des services sociaux tels que la dotation en personnel des hôpitaux qui ont été mis à rude épreuve par la pandémie de Coronavirus. Les militants sont d’avis que les pays devraient introduire des réglementations strictes sur les entreprises multinationales et sur des pratiques telles que le rapatriement des bénéfices.

La série de conférences, lancée par l’Afreximbank il y a quatre ans, s’est déroulée sous forme d’évènement virtuel, en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a réuni des leaders des secteurs public et privé, des groupes de réflexion, des universités et le grand public pour dialoguer avec l’un des orateurs les plus stimulants au monde aujourd’hui.

L’orateur principal de cette année est le professeur Kishore Mahbubani, le plus grand expert de la Chine et auteur de plusieurs livres, dont le dernier publié cette année « La Chine a-t-elle gagné ? ». Mahbubani était au service des affaires étrangères de Singapour pendant 33 ans. Il a occupé des postes au Cambodge, en Malaisie, à Washington DC et à New York, où il a été ambassadeur de Singapour auprès de l’ONU à deux reprises et président du Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2001 et mai 2002.

Un habitué des réseaux d’information internationaux, il est connu pour sa réflexion stratégique et sa franchise. Dans son dernier livre, il laisse entendre que l’Occident interprète mal la Chine et a été cité comme disant que « de nombreux pays développés sont maintenant confrontés à la perspective d’une stagnation séculaire ». Dans ses écrits et ses apparitions publiques, le professeur Mahbubani a fait valoir que l’équilibre des pouvoirs s’était déplacé de l’Ouest vers l’Est et que la pandémie de Coronavirus avait le potentiel d’accélérer ce changement.

Le Dr Hippolyte Fofack, économiste en chef à Afreximbank, a déclaré que « dans un monde qui change, avec une incertitude et une complexité toujours plus grandes, il est plus important que jamais de comprendre les changements géopolitiques actuels et de discerner où les tendances pointent ».