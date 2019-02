L’Afrique du sud en tête du classement universitaire africain

Comme toutes les années depuis 2003, l’Université Jiaotong de Shanghai a publié une liste des 500 meilleures universités au monde, le 15 août 2017.

Le classement se faisant par tranche au-delà de 100, on retrouve le premier pays africain dans la tranche 201-300 : University of the Witwatersrand (Afrique du Sud). La 2è est toujours sud-africaine, à savoir l’Université de Cape Town. Et vient en 3è position l’Université du Caire (Égypte).

Il est ainsi à constater qu’aucun établissement de l’enseignement supérieur d’Afrique ne figure dans le top 200 du classement Shanghai 2017.

La nouveauté de cette année est la publication de la liste des établissements classés entre 501 et 800 par l’Academic Ranking of World Universities. Il s’agit des universités « Top Candidates » qui «ont le potentiel d’entrer dans le Top 500 dans le futur».

De manière générale, de la tranche 201 à 800, le continent africain s’en tire avec 9 établissements seulement pour deux États sur 54. Et en 2017 et comme chaque année, les établissements américains dominent avec Harvard, Stanford, le MIT et Berkeley en tête.

16 établissements du top 20 sont américains. Et 48 dans le top 100.

La première européenne est l’Université de Cambridge (Grande-Bretagne).

On retrouve trois universités françaises se placent dans le top 100. Il s’agit de l’Université Pierre-et-Marie Curie (40è), l’Université Paris-Sud (41è) qui au contraire gagne cinq places et l’École normale supérieure de Paris (ENS) en 69ème position. La structure de l’Université française, répandue sur tout le territoire, défavorise ce pays qui constitue pourtant l’un des premiers foyers de recherche et d’enseignement supérieur, à travers une multitude de grandes écoles, d’écoles d’ingénieurs, de centres de recherches, dont les toutes premières institutions en sciences humaines et sociales.

Il importe de souligner que si le classement de Shanghai est probablement le plus connu, il valorise beaucoup plus les universités orientées dans des domaines plutôt scientifiques, au détriment des facultés axées sur les sciences humaines et sociales. La preuve, 20% de la note repose sur le nombre de publications dans les revues scientifiques, sciences et nature.

Par ailleurs, on lui reproche aussi d’être très influencé par l’histoire des universités, puisqu’il prend davantage en compte les médailles Fields, les Prix Nobel des anciens étudiants et des anciens professeurs de l’établissement : critères qui reflètent le passé qui dévaluent encore trop souvent les universités africaines, de créations plus récentes.

Un classement n’est de toute façon qu’un indicateur, et n’est pas un standard de ce que l’on doit suivre pour nos universités africaines.

Voici le classement des établissements africains du top 800 de Shanghai, publié pour la première fois cette année :

201-300 : University of the Witwatersand (Afrique du Sud)

301-400: University of Cape Town (Afrique du Sud)

401- 500: Université de Caire (Égypte)

401-500 : University of Johannesburg (Afrique du Sud)

401-500: University of KwaZulu-Natal (Afrique du Sud)

501- 600 : University of Pretoria (Afrique du Sud)

601-700 : North-West University (Afrique du Sud)

701-800 : Université d’Alexandrie (Égypte)

Source : shanghairanking.com