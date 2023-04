L’Afrique du Sud en colère après le refus des Émirats d’extrader les frères Gupta

Dubaï n’extradera pas les frères Gupta en Afrique du Sud. La décision prise par la justice émiratie et parvenue à Pretoria, jeudi soir, a déclenché une vive colère des autorités qui ont réagi, ce jour.

L’Afrique du Sud reçoit très mal le refus des Émirats arabes unis d’extrader les frères Atul et Rajesh Gupta, arrêtés à Dubaï, en juin 2022. « Nous avons appris, avec stupeur et consternation, que l’audience d’extradition a eu lieu au tribunal à Dubaï, le 13 février 2023, et que notre demande d’extradition a été rejetée », a déclaré, ce vendredi, le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola. C’est seulement jeudi soir que les autorités sud-africaines ont reçu l’information de la décision prise par le tribunal de Dubaï, depuis février.

Une vice dans la procédure de demande d’extradition ?

Du côté des Émirats, il se dit que le rejet est lié à un vice dans la procédure de demande d’extradition formulée en juillet dernier. Quelques semaines seulement après la mise aux arrêts des deux hommes d’affaires. « La décision de rejeter cette demande d’extradition a suivi une procédure d’examen exhaustive et légale », a précisé WAM, l’agence de presse officielle des Émirats. Selon elle, la demande d’extradition ne comporte pas de copie du mandat d’arrêt ou comporte une version non conforme.

Une position qui ne passe pas auprès du ministre sud-africain de la Justice. Ronald Lamola rétorque : « Les raisons invoquées pour le rejet de notre requête sont inexplicables et vont à l’encontre des assurances données par les autorités des Émirats selon lesquelles notre requête était compatible avec leurs exigences ». Pour Ronald Lamola, un tel « niveau de non-coopération » était « largement sans précédent ».

L’Afrique du Sud interjettera appel

Mais, à en croire l’agence de presse émiratie, l’Afrique du Sud a toujours la possibilité d’adresser une nouvelle demande « avec de nouveaux documents ». Et les autorités sud-africaines entendent bien aller dans ce sens : « Nous avons toujours l’intention de nous tourner vers nos partenaires (…) afin de nous assurer que la décision du tribunal fasse rapidement l’objet d’un appel », a précisé le ministre de la Justice.

Selon certaines sources, les deux frères recherchés auraient quitté Dubaï, puisqu’ils auraient été aperçus en Suisse, en mars.

Installés en Afrique du Sud, depuis 1993, les frères Gupta ont développé des accointances avec les pouvoirs publics. Surtout sous les mandats de Jacob Zuma. À la tête d’un puissant conglomérat, leur nom est pratiquement devenu un symbole de corruption en Afrique du Sud. Trempés dans de nombreux dossiers de corruption, les frères Gupta sont dans le collimateur de la justice sud-africaine depuis la chute du Président Jacob Zuma, en 2018.