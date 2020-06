L’Afrique du Sud dépasse les 5 000 cas de Covid-19 en 24h

L’Afrique du Sud, pays déjà le plus touché du continent africain, voit sa situation empirer de jour en jour. Le cap des 5 000 nouveaux cas en 24 heures est désormais dépassé avec encore une fois plus de 100 décès. Lla progression régulière inquiète fortement pour les jours et semaine à venir.



L’Afrique du Sud se prépare à rentrer dans le dur pour les jours à venir. La croissance du nombre de cas de personnes infectées par le Covid-19 continue de progresser de façon régulière et le nombre de décès, qui est déjà à plus d’une centaine quotidiennement, devrait donc faire de même dans les prochains jours.

Si le nombre de personnes infectées est lié au nombre important de tests réalisés quotidiennement, entre 25 000 et 30 000, il n’en reste pas moins que le ratio de personnes positives de 15 à 20% est extrêmement élevé.

L’Afrique du Sud attend son pic épidémique seulement dans un mois et va donc devoir affronter une période particulièrement difficile avec en plus une récession économique sans précédente qui frappe le pays et un manque de personnel médical (plus de 3 500 soignants ont déjà contractés la maladie). Ce sera la pire contraction économique depuis quatre-vingt dix ans a annoncé le ministre des Finances Tito Mboweni lors de la présentation du projet de loi de finance rectificatif alors que la récession attendue pourrait dépasser les 7%.