L’Afrique du Sud demande le soutien du Mozambique pour la candidature à la présidence de la BAD

L’Afrique du Sud veut décrocher la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Et pour parvenir à ses fins, Cyril Ramaphosa souhaite le soutien de son homologue mozambicain.

Soutien à la candidature à la présidence de la BAD

Le Président Daniel Chapo a reçu Ayanda Dlodlo, envoyé spécial du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a demandé le soutien du Mozambique à la candidature de l’Afrique du Sud à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). S’adressant à la presse après la réunion, Ayanda Dlodlo a déclaré que la demande avait été faite au nom du Président Cyril Ramaphosa, dans le cadre des efforts diplomatiques de l’Afrique du Sud pour garantir le soutien des pays amis à sa candidature.

« Nous discutons de la sollicitation de soutien au nom du Président Cyril Ramaphosa, sollicitant un soutien à la candidature de l’Afrique australe à la présidence de la Banque africaine de développement », a-t-il détaillé. Il a souligné que les relations entre le Mozambique et l’Afrique du Sud sont historiques et profondes, remontant à la période précoloniale, avec une croissance continue au cours des deux dernières années.

Coopération historique entre le Mozambique et l’Afrique du Sud

« La coopération entre le Mozambique et l’Afrique du Sud est très historique, elle existe depuis longtemps, pendant l’ère coloniale et même avant l’ère coloniale, et elle a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années », a-t-il souligné. Dans le domaine de la coopération bilatérale, Dlodlo a souligné les progrès réalisés dans les domaines du développement et de la sécurité, réitérant l’engagement des deux pays à maintenir un partenariat stratégique pour la stabilité et le progrès de la région.

« Il y a beaucoup de coopération entre les deux pays, du point de vue du développement et aussi du point de vue de la sécurité », a-t-il conclu.