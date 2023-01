L’Aapravasi Ghat et la création des travailleurs immigrés sous contrat

Au XIXème siècle après la fin de l’esclavage par les Européens, la Grande Bretagne trouva une nouvelle méthode pour amener de la main d’œuvre bon marché dans ses colonies. La création des travailleurs immigrés sous contrat fut le début d’une des plus importantes migrations de l’histoire. L’Aapravasi Ghat sur l’Ile Maurice fut le premier site d’accueil de cette population en transit.

Entre 1834 et 1920, un demi-million de travailleurs sous contrat arrivèrent d’Inde pour travailler dans les plantations sucrières anglaises. Après une escale à l’Ile Maurice, certains restèrent sur place ou furent transférés sur l’île de la Réunion et en Afrique de l’Est. D’autres furent même envoyés en Australie ou dans les Caraïbes. Les bâtiments de l’Aapravasi Ghat où, dans un premier temps, débarquèrent ces travailleurs, est classé, depuis 2006, au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est un symbole unique de la création d’un nouveau système économique. Ce fut aussi l’une des plus grandes vagues migratoires de l’histoire.

L’Aapravasi Ghat est un lieu de 1 640 m2 situé dans le district de Port Louis, sur l’Ile Maurice. L’endroit date de 1834 lorsque le gouvernement britannique choisit l’Ile Maurice pour en faire le premier site d’une « grande expérience ». L’utilisation de travailleurs libres plutôt que d’esclaves, avec le statut d' »engagés ». L’objectif pour la Grande-Bretagne était de montrer sa supériorité par rapport aux États-Unis d’Amérique notamment, qui avaient maintenu l’esclavage dans leurs plantations.

L’homme libre plus efficace que l’esclave

« L’abolition de l’esclavage fait des colonies britanniques le lieu d’une expérience visant à savoir si les matières premières des colonies de l’Empire peuvent être produites aussi efficacement et aussi avantageusement par le labeur d’hommes libres que par celui d’esclaves. Afin de permettre cette expérimentation fondamentale, il est recommandé de ne pas décourager inutilement l’introduction de travailleurs libres dans nos colonies » : Le secrétaire colonial britannique Edward Stanley au gouverneur mauricien William Gomm. 22 janvier 1842, source : MA : SA 33/47

Le musée de l’Aapravasi Ghat garde les traces de cette histoire

Comme dans les autres colonies de plantation, les engagés à l’Ile Maurice avaient souvent des conditions de travail et de vie difficiles. Les engagés devaient faire face à un certain nombre de problèmes : paiement irrégulier des salaires, logement et rations rudimentaires, manque de soins médicaux et retenues sur salaire pour absence au travail ou du domaine sucrier sans permission. Les traces de cette histoire sont conservées au Musée de l’Aapravasi Ghat, un lieu gardé intact depuis deux siècles.

Le succès de cette expérience britannique fit florès et les autres puissances coloniales de l’époque s’en inspirèrent au milieu du XIXème siècle. 2,2 millions d’engagés ont migré à travers le monde, entre les années 1830 et 1920, dont 500 000 environ sont passés par l’Ile Maurice. L’Aapravasi Ghat est l’un des rares vestiges de cette migration mais aussi le premier symbole de la mise en place d’un nouveau système économique.