Koffi Olomide porte plainte contre « Koffi de Brazza », jeune comédien qui imite sa voix

C’est une nouvelle qui défraie la chronique dans les deux Congo frères. L’immense Antoine Christophe Agbepa Mumba dit Koffi Olomidé a porté plainte contre un jeune comédien connu sous le nom de « Koffi de Brazza », qui imite sa voix, à Brazzaville, au Congo.

« Contraindre le jeune comédien de cesser de faire usage du nom de Koffi de Brazza ». C’est la démarche entreprise contre le jeune Prosper Faustin Mouanza, dit « Koffi de Brazza » par la star congolaise Koffi Olomide. Le détenteur de six Kora Awards, l’une des meilleures récompenses attribuées aux musiciens en Afrique, s’insurge contre « l’utilisation de sa voix et de son pseudonyme » par le jeune comédien qui est à peine connu dans son Congo natal.

Koffi Olomide, le double jeu ?

Tout a commencé, en début juin dernier, lorsqu’une équipe de communication de la légende de la Rumba avait, dans une série de sorties médiatiques, sommé le jeune comédien de « ne plus imiter Koffi Olomide ». Après ces mises en garde, le patron du quartier latin a suspendu ses communicateurs. Il avait aussi démenti les rumeurs annonçant une procédure judiciaire contre son sosie. Seulement, quelques jours plus, la sphère du Showbuzz a été surprise par l’annonce d’une plainte contre Koffi de Brazza.

Selon les sources judiciaires, l’artiste congolais accuse « Koffi de Brazza d’utiliser son pseudonyme et ses artifices pour obtenir du succès ». Pour faire prévaloir ses droits, l’artiste congolais a fait appel à un cabinet d’avocats expérimenté en droits d’auteurs et industries culturelles et créatives. Les plaidoiries de cette affaire débutent, ce 21 juillet, au Palais de justice de Brazzaville.

Cascade de réactions dans le milieu Showbuzz

Cette affaire suscite de nombreuses réactions au sein du milieu Showbuzz en République Démocratique du Congo et au Congo (Brazzaville). Certains mélomanes voient « une certaine méchanceté » dans la démarche de l’un des plus grands vendeurs de disques en Afrique contre un jeune comédien. Pour d’autres, cette procédure n’est que normale du fait qu’elle vise à « faire respecter les droits d’auteur ».

Prosper Faustin Mouanza dit « Koffi de Brazza » est un comédien congolais vivant à Brazzaville. A peine connu dans son pays et en Afrique Centrale, ce jeune imite la voix de la star congolaise. Ses scènes humoristiques sur le web portent généralement sur les chansons de Koffi Olomide.

Lire : RDC : Koffi Olomidé s’attaque à ses compatriotes congolais