Kitabus : La bibliothèque mobile qui transforme Bukavu

L’Institut Français de Bukavu en République Démocratique du Congo a récemment lancé une initiative surprenante et prometteuse. Le Kitabus, une bibliothèque mobile, vise à apporter la culture et le savoir dans les quartiers les plus reculés de la ville. Cette nouvelle approche suscite curiosité et admiration par son originalité et son impact potentiel.

Le concept du Kitabus

Le Kitabus est une bibliothèque itinérante qui se déplace à travers Bukavu. Il rend ainsi les livres gratuitement accessibles à des communautés qui, autrement, n’auraient pas facilement accès à des ressources littéraires. Ce projet vise à promouvoir la lecture et l’éducation, en mettant à disposition des ouvrages variés pour tous les âges et tous les goûts. Le Kitabus offre une sélection riche allant des romans aux livres éducatifs, en passant par les bandes dessinées.

A lire aussi : Une bibliothèque numérique, pluridisciplinaire et communautaire pour la Francophonie

Les objectifs du projet

L’objectif principal du Kitabus est de démocratiser l’accès à la culture et à l’information. En se déplaçant dans les quartiers et villages de Bukavu, cette bibliothèque mobile permet à des milliers de personnes, en particulier les enfants et les jeunes, de découvrir le plaisir de la lecture. Selon les initiateurs du projet, l’idée est de créer un lien entre les livres et les communautés, et de susciter un intérêt durable pour l’apprentissage car la ville possède beaucoup d’écoles qui n’ont pas de bibliothèque. « Nous avons voulu ouvrir une porte qui était grandement fermée », confirme Ferdinand Cito, le coordinateur du Kitabus.

Impact et réactions

Depuis son lancement, le Kitabus a reçu un accueil chaleureux de la part des résidents de Bukavu. Les écoles locales et les centres communautaires collaborent activement avec l’Institut Français pour organiser des séances de lecture et des ateliers éducatifs. Les témoignages des habitants reflètent un enthousiasme palpable et une reconnaissance pour cette initiative innovante.