Kim Kardashian gagnerait jusqu’à 279 millions par publication sur Instagram

Les marques et les annonceurs paient à Kim Kardashian jusqu’à 500 000 dollars (279 millions FCFA) par publication Instagram, a rapporté Us Weekly. Il ne faudrait donc qu’une poignée de publications à la femme d’affaires, productrice, styliste et animatrice de télévision américaine, pour dépasser ses revenus KUWTK pendant une saison.

Grande célébrité à travers le monde, Kim Kardashian a contribué à consolider sa renommée avec son émission de téléréalité de longue date « Keeping Up With The Kardashians ». Mais Kim Kardashian a révélé dans un épisode de l’émission Netflix de David Letterman, « My Next Guest Needs No Introduction », que la série n’est pas sa principale source de revenus.

La star de téléréalité de 40 ans a affirmé qu’elle était capable de tirer davantage parti de ses publications payantes sur Instagram que d’une saison entière de l’émission. « Nous ne serions pas qui nous sommes aujourd’hui sans Keeping Up With The Kardashians et c’est pourquoi nous continuons à partager nos vies », a déclaré Kim Kardashian, avant d’ajouter : « même si, de manière réaliste, nous pouvons publier quelque chose sur les réseaux sociaux et gagner plus que ce que nous faisons, une saison entière ».

Le clan Kardashian-Jenner a renouvelé son contrat, pour cinq saisons supplémentaires, en 2017, pour 150 millions de dollars (83,7 milliards FCFA). Après avoir soustrait la réduction de 10% de Kris Jenner pour son rôle de manager de ses filles, cela signifie que chaque membre de la famille de la série gagnerait environ 4,5 millions de dollars (2,5 milliards FCFA) par saison.

TMZ rapporte que Kim Kardashian est payée 20% de ce qui est de 35,5 millions de dollars (19,8 milliards FCFA). Il y a eu six saisons depuis lors, ce qui signifierait que Kim est payé 7,1 millions de dollars (3,9 milliards FCFA) par saison. En d’autres termes, Kim pourrait gagner plus de 7,1 millions de dollars (3,9 milliards FCFA) par certaines publications Instagram. Selon Forbes, Kim a une valeur nette de 1,06 milliard de dollars (595,6 milliards FCFA).