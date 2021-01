Kick-boxing : pourquoi Saddik annule son combat contre Rico

Le combat qui devait mettre aux prises le kick-boxeur marocain Jamal Ben Saddik au Néerlandais Rico Verhoeven, le 30 janvier 2021, pour le titre de poids lourds de Glory 77, a été finalement annulé. La raison ?

Le combat tant attendu entre le kick-boxeur marocain Jamal Ben Saddik et le Néerlandais Rico Verhoeven, le 30 janvier 2021, pour le titre de poids lourds de Glory 77, a été finalement annulé. Malheureusement, Jamal Ben Saddik s’est blessé et l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Jamal Ben Saddik a expliqué sur Instagram qu’il a eu une grave blessure au dos. « Je me sens extrêmement déçu et triste, mais je suis déterminé à revenir encore plus fort. Hier (mardi), j’ai déjà commencé mon premier traitement à l’hôpital. Je me concentre entièrement sur mon rétablissement. Enfin, je tiens à remercier mes fans pour leur soutien continu. Ce combat aura lieu incha Allah », a-t-il écrit.

Toutefois, Rico Verhoeven va toujours défendre son titre de poids lourd, lors de l’événement de Glory 77. Le nom de son adversaire va être annoncé prochainement. Cette rivalité entre les deux kickboxeurs remonte à plusieurs années. En 2011, Jamal Ben Saddik remporte le duel pour la première fois. Mais en 2017, Rico Verhoeven avait inversé la donne et pris sa revanche.