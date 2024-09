Kenya : un dernier et vibrant hommage rendu aux 21 enfants morts dans un incendie d’école

Des milliers d’individus endeuillés se sont tenus face aux 21 cercueils blancs, ce jeudi, dans le centre du Kenya. Une cérémonie hautement solennelle à la mémoire des 21 écoliers tués l’incendie d’un internat le 6 septembre dernier. Une immense tente avait à cet effet été érigée dans le stade de Mweiga qui se trouve près de la ville de Nyeri.

La cérémonie s’est déroulée en présence de dirigeants locaux et gouvernementaux, parmi eux le ministre kényan de l’Education, Julius Migos Ogamba ainsi que le Vice-président du Kenya Rigathi Gachagua. Les cercueils étaient tous coiffés de bouquets de fleurs mais aussi de photographies des jeunes garçons de l’Académie Hillside Endarasha qui se trouve dans la ville de Nyeri.

Les victimes qui étaient âgées en grande partie entre neuf et treize ans se sont malheureusement retrouvées piégées dans leur dortoir qui a été ravagé par les flammes en pleine nuit. Ce qui les a surpris dans leur sommeil. « Venir à Nyeri et voir tous ces cercueils, c’est une des plus grandes tragédies nationales que notre pays ait connues », concède Eugene Wamalwa, ancien ministre de la Justice du Kenya.

Les familles pourront enfin procéder à l’enterrement de leurs enfants après plus de trois semaines nécessaires pour procéder à l’identification par ADN des corps carbonisés. « Nous avons vécu 20 jours de supplice, de nuits blanches, de désarroi », confie à la source le père de l’une des victimes. « Nous l’enterrerons dans la maison familiale, mais il s’en va avec une partie de moi. Je ne serai jamais entier sans mon fils ».

Après une telle tragédie, le gouvernement kényan annonce une batterie de mesures dont la poursuite des fautifs, un audit de sécurité dans tous les établissements scolaires.