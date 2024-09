Kenya : 17 enfants perdent la vie dans l’incendie d’un dortoir scolaire

A Nyeri, un incendie dévastateur dans un dortoir scolaire au Kenya coûte la vie à 17 enfants, soulevant des questions sur la sécurité dans les écoles.

Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 septembre 2024, un drame a frappé le comté de Nyeri, au centre du Kenya. Un incendie s’est déclaré dans le dortoir de l’Académie Hillside Endarasha, entraînant la mort de 17 enfants et laissant plusieurs autres grièvement blessés. Ce tragique incident a plongé le pays dans une profonde tristesse, avec des questions pressantes sur les causes de cet événement dévastateur. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du feu, tandis que la communauté scolaire et les familles des victimes cherchent des réponses.

Un incendie soudain et destructeur

Il était environ minuit lorsque l’incendie a éclaté dans les dortoirs de l’école primaire Hillside Endarasha, abritant près de 800 élèves. Le feu, qui s’est propagé à une vitesse alarmante, a piégé des dizaines d’enfants dans leur sommeil. Les autorités ont rapidement réagi, mais pour 17 élèves, il était déjà trop tard. L’identification des corps s’avère difficile en raison de l’état de calcinement avancé des victimes. Le bilan pourrait encore s’alourdir, alors que les décombres sont toujours en cours d’exploration.

Un bilan lourd et des survivants traumatisés

Outre les 17 enfants décédés, 16 autres ont été grièvement blessés et transportés d’urgence à l’hôpital. Les survivants, ainsi que les familles endeuillées, sont sous le choc et bénéficient d’un soutien psychologique apporté par la Croix-Rouge kenyane. L’âge moyen des victimes est d’environ 9 ans, ce qui ajoute une dimension encore plus poignante à cette tragédie.

Une enquête en cours pour établir les causes

Les circonstances exactes ayant conduit à cet incendie demeurent pour l’instant floues. Le président William Ruto a exigé une enquête approfondie, promettant que les responsables seront tenus pour compte de leurs actes. Les autorités locales, de leur côté, ont déjà commencé à interroger les témoins et à examiner les installations de l’école pour déceler toute faille sécuritaire. La police, dirigée par Resila Onyango, mène cette enquête dans un contexte où le pays a déjà connu des incendies similaires dans le passé, soulevant des interrogations sur les mesures de sécurité dans les établissements scolaires.

Incendies récurrents : une histoire tragique au Kenya

Ce n’est malheureusement pas la première fois que le Kenya fait face à une telle catastrophe. Les incendies dans les écoles y sont fréquents et souvent mortels. En 2001, 67 élèves avaient perdu la vie dans l’incendie criminel d’un dortoir dans le district de Machakos. Plus récemment, en 2016, neuf filles avaient péri dans un incendie à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. Ces précédents tragiques font écho à la situation actuelle, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des enfants dans les établissements éducatifs du pays.

Condoléances et promesses d’actions

Le président William Ruto, tout comme le vice-président Rigathie Gachagua, a exprimé sa profonde tristesse face à cette « nouvelle dévastatrice ». Dans un message sur X, il a offert ses condoléances aux familles affectées et réitéré sa volonté de voir une enquête rigoureuse aboutir rapidement. Gachagua a de son côté rappelé aux écoles de suivre strictement les consignes de sécurité édictées par le ministère de l’Éducation, afin d’éviter que de tels drames ne se répètent.