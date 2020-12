Kenya : Uhuru Kenyatta danse sur la chanson de Diamond (vidéo)

Une vidéo du Président kényan, Uhuru Kenyatta, dansant sur la dernière chanson de la star de la musique tanzanienne, Diamond Platnumz, a suscité différentes réactions chez les internautes. Le clip, issu du lancement de l’initiative de dialogue des jeunes « Kenya ni Mimi » aux Bomas du Kenya, est maintenant devenu un sujet de discussion pour savoir si le Président est au courant des difficultés des artistes locaux.

Une partie des internautes a affirmé qu’il était ironique pour le Président Uhuru Kenyatta de danser sur une chanson non locale pour le lancement d’une initiative visant à donner aux jeunes du pays une chance à la grande table. D’autres ont complètement dégagé la responsabilité du Président, qui, disent-ils, n’a fait que danser sur une chanson choisie par le DJ de l’événement, et qui s’est trouvée être celle de Diamond Platnumz.

La chanson sélectionnée pour la session s’est avérée être le nouveau tube de Diamond Platnumz et de la mégastar congolaise Koffi Olomidé. Diamond, plus tard, dans un post Instagram, a exprimé sa joie d’avoir un fan de haut niveau. « Merci beaucoup Monsieur le Président Uhuru Kenyata et tout le Kenya pour l’amour… Voir nos dirigeants soutenir notre travail, signifie beaucoup pour nous et pas seulement en tant que musiciens mais la jeunesse africaine ? #WAAH », a écrit Diamond Platnumz. La chanson « WAAH » est sortie, il y a environ une semaine et, ce mercredi, elle avait déjà attiré plus de 11 710 789 de vues.

Cela survient à peine quelques mois après que la Music Copyright Society of Kenya (MCSK) a été accusée d’avoir floué des artistes kényans qui investissent beaucoup dans leur artisanat pour gagner leur vie. Le chanteur controversé Willy Paul prend la tête des accusations. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Willy Paul a été capturé, déclarant que le gouvernement n’avait pas réussi à protéger les artistes, en laissant MCSK et d’autres collectionneurs de redevances musicales les flouer. « C’est tellement triste que le gouvernement n’ait pas réussi à aider les artistes ! Nous ne travaillons pas pour vous », a-t-il posté.

D’autres artistes, y compris le rappeur Khaligraph Jones, ont également pointé un doigt accusateur sur le corps, après l’annonce que la plupart des produits locaux recevraient chacun 2 500 shillings (12 144 FCFA) sous forme de redevances. Cependant, le musicien Japheth Kassanga, actuel président de la Music Copyright Society du Kenya a tenté de camper le débats. « Il y a beaucoup de rationalisation et de structuration en cours au MCSK, c’est pourquoi les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Mais d’ici 2020, nous aurons tout clarifié et il y aura de fortes retombées financières », a-t-il déclaré.