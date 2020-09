Kenya : Rubadiri remporte le prix BBC Komla Dumor 2020

La journaliste d’investigation kényane et présentatrice de télévision, Victoria Rubadiri, a remporté le prix 2020 BBC World News Komla Dumor. Une journaliste aux multiples facettes en Afrique de l’Est et qui a interviewé certains des plus grands noms de la politique et des affaires courantes à travers son pays, sur le continent et dans le monde.

Le prix a été créé pour honorer Komla Dumor, une présentatrice de BBC World News, décédée subitement à l’âge de 41 ans, en 2014. Victoria Rubadiri est le sixième lauréat du prix, suivant les traces de Solomon Serwanjja, Waihiga Mwaura, Amina Yuguda, Didi Akinyelure et Nancy Kacungira. Elle est la deuxième Kényane à remporter le prix.

Victoria Rubadiri est présentatrice à Citizen TV, au Kenya, où elle anime les émissions de la chaîne aux heures de grande écoute. Elle commencera donc son stage de trois mois à la BBC en participant à un cours de formation avec la BBC Academy, avant de rejoindre les équipes de BBC News à la télévision, à la radio et en ligne. Ce qui lui donnera l’occasion d’acquérir des compétences et de l’expérience sur les plateformes de BBC News.

« Komla était une journaliste bien équilibrée dont le style, bien que faisant autorité, était aussi compatissant, empathique et édifiant. Sa capacité à donner les faits de manière exhaustive, tout en restant à l’écoute de son public, était quelque chose que j’admirais et une compétence que je cherche à imiter », a déclaré la lauréate Victoria Rubadiri. « Je suis enthousiasmée à l’idée d’acquérir de nouvelles compétences à la BBC pour pouvoir entrer en contact avec le public local, régional et international, quelle que soit la plateforme sur laquelle l’histoire est racontée », a-t-elle ajouté.

Victoria Rubadiri a impressionné les juges par son éloquence et sa passion à raconter des histoires africaines sur les plateformes médiatiques traditionnelles et les réseaux sociaux. « Nous sommes ravis d’avoir Victoria à bord pour apporter ses idées et sa passion à la BBC », a, pour sa part, déclaré Jamie Angus, directrice du BBC World Service Group.

« Komla avait l’incroyable capacité de donner une résonance mondiale aux histoires du continent et de les livrer avec familiarité et compréhension. Nous sommes impatients de voir Victoria incarner cela en donnant vie à ses perspectives», a-t-il ajouté.