Kenya : elle vend son mari pour payer des habits de fête à ses enfants ! (vidéo)

C’était sans doute l’infidélité de trop pour cette mère de famille face à son mari coureur de jupon ! Alors que les fêtes approchaient à grand pas, les enfants n’avaient toujours pas des habits neufs à porter. Se retrouvant alors dans l’incapacité de les habiller comme il se doit, la mère de famille a sauté sur l’occasion pour se débarrasser de son mari une bonne fois pour toute. Mais qu’a-t-elle fait de son mari ?

La mère de famille, Edna Mukwana, a tout simplement « vendu » son mari. Eh oui ! Une vente qui lui a rapporté suffisamment d’argent pour qu’elle puisse habiller ses enfants pour les fêtes de fin d’année. Et elle va même plus loin en avouant qu’elle n’a aucun regret d’avoir vendu son mari et que c’est d’ailleurs la meilleure décision à prendre.

Cette décision survient après qu’Edna Mukwana ait surpris son mari avec une autre femme dans leur lit conjugal. La femme était visiblement déterminée, justifiant : « Mon mari est marié à l’alcool et à la prostitution. J’ai dit à la femme qui l’avait détourné de m’envoyer 2 000 Ksh (environ 12 000 FCFA) en échange au moins, mais elle m’a envoyé 1 700 Ksh (environ 10 000 FCFA) ».

« J’ai utilisé tout l’argent pour acheter des vêtements de nouvel An pour mes enfants ». A la question de savoir si elle accepterait un retour de son mari dans son foyer, la réponse d’Edna Mukwana est sans appel : « Je ne peux pas. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle année avec la nuisance de 2019 ».