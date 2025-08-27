Kenya : Boniface Mwangi, l’activiste qui veut défier Ruto à la présidentielle

Au Kenya, l’activiste Boniface Mwangi a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 face à William Ruto. Ancien photojournaliste devenu figure de la contestation, il s’est illustré par son combat contre la corruption et les abus de pouvoir. Soutenu par une partie de la jeunesse et de la société civile, il veut incarner une alternative aux élites politiques traditionnelles. Mais son manque de structures solides et de programme économique suscite des doutes. Sa candidature, avant tout symbolique pour certains, pourrait néanmoins bousculer une élection déjà très disputée.

Le militant des droits humains Boniface Mwangi a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027, face au chef de l’État sortant William Ruto. L’ex-photojournaliste de 42 ans, connu pour ses positions tranchées contre la corruption et les abus de pouvoir, a fait cette déclaration à Nairobi, devant des centaines de partisans rassemblés non loin du palais présidentiel. « Notre pays est brisé et en danger de devenir un État failli », a-t-il martelé, dénonçant la pauvreté, l’insécurité et le détournement des fonds publics.

Une figure de la contestation

Arrêté à plusieurs reprises pour son militantisme, Boniface Mwangi est devenu l’un des symboles de la société civile kényane. En 2023 et 2024, il a été en première ligne des manifestations contre la politique fiscale et la gouvernance de William Ruto, des rassemblements réprimés dans le sang avec au moins 65 morts recensés par la police des polices. Ses slogans, comme Upendo na ujasiri (« Amour et courage »), trouvent un écho particulier chez une jeunesse frustrée par le chômage et la corruption endémique.

Avant de s’engager directement en politique, Mwangi s’est illustré comme photojournaliste, documentant notamment les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1 100 morts. Il n’a cessé depuis de dénoncer la mainmise des élites sur le pays, allant jusqu’à rappeler que des responsables accusés de crimes contre l’humanité avaient pu accéder aux plus hautes fonctions. En mai dernier, il affirmait encore avoir été victime de torture après un enlèvement en Tanzanie, conséquence de son engagement auprès d’opposants régionaux.

Des soutiens mais aussi des doutes

Si son entrée en lice suscite l’enthousiasme d’une partie de la société civile, certains analystes restent sceptiques. Selon le politologue Javas Bigambo, Mwangi risque de se heurter à « un échec cuisant » faute de programme économique solide et de structures politiques capables de rivaliser avec les partis traditionnels. Pour beaucoup d’observateurs, sa candidature a surtout une valeur symbolique : incarner la voix des mouvements citoyens dans une scène politique dominée par les alliances ethniques et les querelles de pouvoir.

La présidentielle de 2027 s’annonce particulièrement ouverte. Outre William Ruto, en quête d’un second mandat, d’autres figures se sont déjà positionnées, comme son ex-vice-président Rigathi Gachagua, destitué en 2024 pour menaces contre des juges, et l’ancienne ministre de la Justice Martha Karua, avocate respectée et candidate déclarée depuis mai. L’entrée en campagne de Boniface Mwangi élargit encore le spectre et offre aux électeurs un choix inédit entre continuité, retour de figures connues et voix de la contestation.