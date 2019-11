Katy Perry fête son anniversaire en Egypte

La pop star américaine Katy Perry s’est rendue très loin des Etats-Unis et des studios, plus précisément en Egypte, pour y fêter son 35e anniversaire.

Accompagnée de son fiancé, la pop star américaine s’est rendue en Egypte pour y fêter son 35e anniversaire. Lauréats de nombreux prix, Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom sont suivis par des dizaines de millions de fans, sur les réseaux sociaux, à travers les quatre coins du globe.

C’est sur son compte Instagram qu’elle a partagé des photos d’eux, montant des chameaux aux pyramides de Gizeh. Ce voyage révèle un peu plus l’admiration que la star éprouve pour les pharaons et leurs architectures. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils vivent une aventure enivrante. Effectivement, Katty Perry et Orlando Bloom sont stupéfaits par les paysages égyptiens. Au point que l’un d’eux, Orlando Bloom, ira même jusqu’à publier une photo sur Instagram où il légendera « C’est comme regarder le cosmos dans son ensemble ».

Rappelons qu’à 42 ans, Orlando Bloom est un acteur qui a joué dans plusieurs grands films et séries télévisées tels que « Pirates des Caraïbes » , « Le Seigneur des anneaux » ou encore « Roméo et Juliette ».