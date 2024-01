Karim Wade : « Amadou Bâ doit cesser ces manœuvres déloyales »

Le candidat du Parti Démocratique Sénégalais, Karim Wade, revenant sur sa renonciation à la nationalité française, a tiré à boulets rouges sur deux personnalités du pays de la Téranga.

Alors assailli de toutes parts par une partie de l’opposition sénégalaise, le leader du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) a chargé le Premier ministre Amadou Bâ de même que l’ancien ministre Thierno Alassane Sall. Ce dernier, ayant enclenché une procédure visant à écarter Wade-fils de la Présidentielle du 25 fébvrier, n’a, pour autant, pas renoncé à ses ambitions de barrer la route à Karim Wade.

L’ancien ministre de son père a tenu à apporter des précisions sur le décret actant sa renonciation à la nationalité française. Le journal officiel français, en date du mercredi 17 janvier, précise : « Sont libérés de leur allégeance à l’égard de la France les Français dont les noms suivent : …Wade, né le 01/09/1968 à Paris 15e ». Un soulagement pour Karim Wade ? Tout porte à le croire, si on se réfère à sa sortie.

« Polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall »

« Le décret du Ministre de l’Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance. Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin », a écrit le fils de l’ancien Président sénégalais.

« Malgré les informations que j’ai reçues sur l’acquisition d’autres nationalités par certains candidats, j’ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil Constitutionnel. Ma conviction est claire : seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive », a poursuivi Karim.

« Amadou Bâ doit cesser ces manœuvres déloyales »

Et de violemment charger le Premier ministre de Macky Sall. « Amadou Bâ, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales », a dit Wade-fils. Si Amadou Bâ n’a pas réagi, cette sortie n’a pas été du goût de l’ancien ministre sénégalais des transports. En effet, Thierno Alassane Sall a lancé des piques au fils de l’ex-Président.

L’ancien ministre a tenu à rappelé que Karim Wade a pris l’avion nuitamment, en direction de Qatar. « Les pions se reconnaissent. Je ne suis pas un protégé de Qatar. Je ne suis non plus un protégé de France pour qu’on me fasse un décret de dernière minute. Moi, je suis un Sénégalais. Et j’ai été dans tous les combats au Sénégal », assène l’ancien ministre. une polémique qui est loin de connaître son épilogue.