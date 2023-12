Karim Wade, absent du Sénégal, a déposé sa candidature à la Présidentielle

Karim Wade a déposé sa candidature pour la Présidentielle de février 2024. Même si pour l’heure, la date de son retour sur la terre sénégalaise demeure inconnue.

À deux mois de l’élection présidentielle, Karim Wade est toujours loin du Sénégal, au Qatar où il s’est établi depuis 2016. Mais, la distance géographique n’a jamais été un obstacle pour le fils de l’ancien Président, Abdoulaye Wade, qui reste virtuellement très proche de son pays. Ce vendredi, son dossier de candidature a été déposé au Conseil constitutionnel. C’est lui-même qui a fait l’annonce sur les réseaux sociaux : « Je suis heureux de vous annoncer que mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain a été déposé, aujourd’hui, au Conseil Constitutionnel. Un pas de plus, ensemble, vers un avenir meilleur pour le Sénégal », lit-on sur sa page Facebook. Son mandataire, Maguette Sy, a confirmé l’information : « Nous venons de déposer la déclaration de candidature de notre frère, Karim Meïssa Wade. Nous attendons maintenant le passage devant la Commission nationale chargée du contrôle des parrainages ».

Le mandataire précise également que le dossier déposé est au complet puisque toutes les pièces requises y figurent. L’équipe n’attend que son passage devant la Commission nationale chargée du contrôle des parrainages pour commencer à préparer sa campagne.

L’amende de 138 milliards de francs CFA : l’épée de Damoclès suspendue sur la tête de Karim Wade

C’est la deuxième fois que le Parti démocratique sénégalais (PDS) fait de Karim Wade son candidat. En 2019, le Conseil constitutionnel avait recalé son dossier. Cependant, le dialogue politique initié fin mai par le Président Macky Sall a remis en selle l’ancien condamné désormais autorisé à présenter sa candidature pour la Présidentielle. Mais, une question demeure et son règlement est certainement le dernier verrou à sauter pour un retour de Karim Wade au pays : l’amende de 138 milliards de francs CFA que la grâce présidentielle accordée à Karim Wade, en 2016, n’a pas supprimée. Le régime de Macky Sall a déjà utilisé cette arme contre l’homme, il y a quelques années, et le chef de l’État a même rappelé, au cours d’une interview, en 2018, à un an de la Présidentielle de 2019, que l’amende restait valide.

Sur la question, Me El-Amath Thiam, avocat et spécialiste du contentieux des affaires, précise que « l’État peut toujours utiliser cette procédure contraignante contre Karim Wade pour recouvrer son dû par le Trésor public ». Mais, l’avocat tempère ses propos en faisant observer qu’une telle démarche serait aux antipodes du climat d’apaisement qui s’est instauré entre le PDS et le régime Macky Sall, depuis le dialogue politique. Du côté du PDS, on reste très positif et serein quant au retour prochain et sans conséquences de Karim Wade.