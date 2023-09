Karim Benzema met une claque à l’extrême droite française

Karim Benzema ne laisse personne indifférent. Le Ballon d’Or français vient de déclencher une violente polémique avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. En cause, une photo en tenue traditionnelle saoudienne. Une belle preuve de racisme encore au crédit de l’extrême droite française.

Karim Benzema est depuis toujours un joueur à part. A Lyon, son club d’origine, il avait laissé le souvenir d’un joueur hors norme. Proche de sa mère, mais aussi de ses amis d’enfance de son quartier, il sera l’un des symboles du succès de l’OL. Vainqueur de la Ligue des champions des moins de 19 ans en 2006, il remporte ensuite 4 titres de champion de France avec l’OL en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Un palmarès unique pour un joueur français

Son départ pour le Real Madrid en 2009 sera pour beaucoup de français considéré comme une trahison. Il s’impose petit à petit dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, remportant la Ligue des champions en 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023 avec Madrid ! A son tableau aussi, 4 Liga, 5 Copa del Rey et 4 titre de Champions du monde des clubs. Et en apothéose, le Ballon d’Or 2022. Un palmarès en club qu’aucun autre joueur français ne peut approcher.

Sa carrière internationale est plus terne, il n’est plus en équipe de France en 2018 pour le titre de Champions du monde. En cause son différend avec l’entraîneur Didier Deschamps, qu’il traitera de raciste. Et il ratera la compétition en 2022 au Qatar sur blessure. Une différence entre sa vie en club et sa carrière internationale qui reste pour beaucoup une question.

Karim Benzema, une vie privée qui commence dans la presse people et finit très classique

En 2008, Karim Benzema va faire une première fois la Une des journaux pour une affaire de relations sexuelles avec une prostituée mineure, Zahia. Il finira finalement blanchit, mais se trouvera de nouveau un peu plus tard sur le devant de la scène. C’est en 2015 pour une affaire de chantage à la sextape, Karim Benzema sera finalement encore acquitté.

Aujourd’hui il est père de trois enfants et en couple avec Cora Gauthier depuis 2016. Il mène désormais une vie rangée.

Une nouvelle polémique avec jordan Bardella

Quoi qu’il fasse Benzema fait parler. Hier, pour la fête Nationale d’Arabie Saoudite, Benzema, désormais joueur d’Al-Ittihad, a posté sur son Instagram une photo de lui en tenue traditionnelle saoudienne. Une belle image, montrant qu’il respectait le pays qui l’accueille. un acte bien à l’image du joueur.

Mais la tenue n’a pas plu à tout le monde. Jordan Bardella, le Président du Rassemblement national, nouveau nom du Front National, l’extrême droite française a accusé le footballeur de se faire le porteur du message des islamismes. « Je pense qu’il est un compagnon de route de l’idéologie islamiste« , a déclaré le chef de file du RN. Avant d’ajouter « Au moins, il est cohérent. Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie saoudite« .

Comme si tous les joueurs ayant rejoint le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo en tête, étaient tous des islamistes ! Le Rassemblement National cherche comme souvent à créer de toute pièce une polémique pour ressortir ses idées. Et Benzema est un bon client pour cela, car l’international français assume sa foi, mais sans jamais faire de prosélytisme. Pour ceux qui veulent vérifier ce qu’il affiche, rendez-vous sur son Instagram.