Karega : le Rwanda « ne forcera jamais » les soldats congolais en fuite à retourner en RDC

Le Rwanda « ne forcera jamais » des dizaines de soldats congolais qui ont fui les combats avec les rebelles du M23 à retourner en RD Congo, selon Vincent Karega, l’ambassadeur itinérant dans la région des Grands Lacs.

Karega a déclaré cela alors qu’il s’adressait aux journalistes dans le district de Rubavu, où plus de 100 soldats congolais et leurs alliés FDLR et Wazalendo ont été reçus, lundi, après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. « Le Rwanda, comme tout pays qui respecte le droit international, quiconque vient en tant que réfugié et se trouve dans une situation de détresse est le bienvenu et bénéficiera du soutien que nous apportons à toutes les personnes en situation difficile », a déclaré Karega.

« Vaincus » par les rebelles du M23

À Vision Jeunesse Nouvelle, un centre de Rubavu, au moins 113 combattants ont couru vers le Rwanda, lundi. Ils ont été désarmés et certains d’entre eux ont été soignés pour leurs blessures. « Leur avenir sera déterminé par la situation dans leur pays. Soit, ils retourneront en RDC, leur pays, soit ils voudront être réfugiés jusqu’au jour où ils se sentiront à l’aise pour rentrer, soit ils deviendront des migrants permanents au Rwanda.

« Tout dépend de l’évolution de la situation, de leur volonté, etc…. car nous ne forçons jamais les réfugiés à rentrer de force dans le pays qu’ils ont fui ». L’un des soldats congolais, le lieutenant Kasereka Tshombe, a déclaré qu’ils avaient fui vers le Rwanda après avoir été « vaincus » par les rebelles du M23. « Il y avait des combats dans tout Goma ; les combats se poursuivaient partout », a déclaré, ce mardi, Tshombe aux journalistes.

« Nous n’avions aucun commandement. Chaque soldat s’enfuit »

« Nous n’avions aucun commandement. Chaque soldat s’enfuit… Nos commandants, lorsque les combats ont empiré, ils ont fui vers Bukavu », a-t-il déclaré, ajoutant que parmi les officiers supérieurs figuraient des majors et des colonels. Karega a noté que des bombes provenant de la République Démocratique du Congo avaient tué des civils rwandais, lundi, et détruit des maisons et des infrastructures. Les Forces de défense rwandaises ont déclaré, lundi, que cinq Rwandais avaient été tués par les bombes et qu’au moins 35 avaient été blessés.

Les entreprises et les écoles de Rubavu ont reçu l’ordre de fermer alors que l’armée congolaise et les milices génocidaires des FDLR tiraient sur le Rwanda depuis Goma. Le nombre de morts s’élève à neuf, a déclaré, ce mardi, le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, à la chaîne de télévision nationale RBA. Au moins cinq maisons ont été détruites.