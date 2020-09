Karbala, l’histoire : le combat flamboyant d’une figure majeure de l’Islam contre l’oppression et les injustices

Karbala, l’histoire, un voyage dans l’histoire d’un sang qui devait marquer une fin, mais qui s’est joint au sang du Golgotha pour apprendre à l’humanité la plus belle leçon d’amour au cours des temps et pour les siècles des siècles. » Monseigneur Jean Serhal, Supérieur de la Mission Libanaise du Sacré Cœur d’Abidjan.

Le texte raconte l’histoire de l’Imam Al Hussain (ps), petit-fils du prophète Mahomet (pslf). Karbala est le lieu de son martyr car là-bas a eu lieu une bataille le 10 octobre 680 (l’an 61 de l’Hégire) où Al Hussain et 72 fidèles s’opposèrent à une armée de 30 000 soldats, celle du nouveau calife, Yazid, auquel ils refusaient de prêter allégeance.

Hussein Joumaa nous narre l’histoire forte et engagée d’un personnage plein de force et de courage.

L’AUTEUR – Premier écrivain religieux libanais en Côte d’Ivoire, Hussein Joumaa est un expert en sciences religieuses. Il est étudiant en philosophie des sciences religieuses. Il est né en 1991, à Abidjan

EXTRAIT

Al-Hussein (ps) refusant de reconnaître l’autorité de ce dernier [Yazid], les musulmans se divisent alors en deux groupes : l’un suit Al-Hussein (ps), l’autre Yazid. L’écho de ce refus arrivera à Koufa, et le peuple lui enverra alors des centaines de lettres pour lui demander de se rendre à Koufa afin qu’il puisse lui prêter allégeance. Al-Hussein (ps) se soulève contre le régime tyrannique de Yazid et quitte Médine pour commencer son voyage jusqu’en Irak, où l’armée de Yazid lui barrera la route sur une terre appelée Karbala.

Aux Editions Jets d’Encre