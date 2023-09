Kalom, là où Lat Dior a été sacré pour combattre Faidherbe et Pinet-Laprade

Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Un nom connu du colon français, notamment le général Louis Faidherbe, dont les troupes ont eu à affronter le Damel du Cayor dans des combats souvent sanglants. Un des plus fervents opposants à la pénétration coloniale a été consacré dans la localité de Ndande, au Nord du Sénégal. Plus précisément au puits de Kalom Fall où Afrik.com s’est rendu.

Ndande est une commune du département de Kébémer, région de Louga, située à 140 kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. Cette localité du Cayor, ancien royaume du Sénégal, a toute une histoire coloniale. Un homme, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, ancien Damel du Cayor, y a combattu avec bravoure les troupes coloniales sous la direction des Français Louis Léon César Faidherbe et Jean Marie Émile Pinet-Laprade. L’histoire lui a reconnu son génie militaire, malgré ses moyens rudimentaires. Où et comment Lat Dior est devenu Damel ? Toute une histoire avec une localité au centre : Kalom.

Aux origines du puits de Kalom Fall

« D’après les récits des anciens, le puits de Kalom est apparu au 7ème siècle, pendant une rude période de sècheresse et de marasme. Lorsque la situation s’est aggravée, les femmes de la localité se sont réunies pour aller rencontrer une femme dignitaire pour lui exposer la situation », explique Baye Niasse Thiam, conservateur du puits. « C’est là que les esprits sont sortis d’un arbre appelé Alom pour demander à la sage de lui fournir 12 jerricans de lait pour régler la situation », poursuit l’homme, agenda en main.

« La femme lui remet les 12 jerricans et les esprits leur indiquaient le lieu où la localité pouvait trouver de l’eau. Les hommes se mobilisent à l’aide de sorte de pelles et creusent 70 mètres de profondeur avant de trouver de l’eau. Le trou avait un diamètre de 20 mètres. Ayant trouvé de l’eau, la localité a décidé de fêter cet évènement », dit-il drapé d’un joli boubou vert. Du couscous au lait caillé, des bœufs, des moutons, des chèvres et autres présents agrémentent la fête. Du couscous au lait a été versé devant chaque arbre. Ce fut de grands moments de festivités jusqu’à la tombée de la nuit. Avec le temps, les dimensions du puits sont devenus 15 mètres de diamètre et 45 mètres de profondeur.

Lat Dior consacré Damel du Cayor

Pourquoi le puits de Kalom ? Parce qu’on parle d’un puits creusé là où poussaient des Alom (Diospyros mespiliformis), confie notre interlocuteur. Le lieu aura servi à la désignation de tous les Damels, cette lignée de la noblesse wolof. « Jusqu’à Lat Dior Ngoné Latyr Diop, aucun Damel n’a été désigné sans qu’il ne passe au préalable par Kalom », lance M. Seck. Sur place, le candidat prend des bains mystiques pour le préparer, en faire un vrai guerrier. Pendant une semaine, il subira plusieurs tests. Les sages de la localité lui remettent une longue corde et un seau afin qu’il puise lui-même son eau de bain.

« Passé cette étape de formation, il lui est remis un fusil à poudre avec lequel il tire sept coups en l’air. C’est après tout ce cérémonial que le candidat est désigné Damel, chef du Cayor et cela se passait ici à Ndande Fall. Kalom c’est toute une histoire, qui est commémorée chaque année. A l’époque du Président Senghor (Léopold Sédar), il célébrait ce puits qui représente toute une histoire, de la localité certes, mais aussi du Sénégal », confie le conservateur. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né en 1842 à Keur Amadou Yalla est mort le 26 octobre 1886. Le Damel est connu pour avoir été l’un des farouches opposants à la pénétration coloniale française.

Combat contre Faidherbe et Pinet Laprade

Le fils de la linguère Ngoné Latyr Fall s’est illustré dans son combat à empêcher le développement des chemins de fer entre Dakar et Saint-Louis. Lesquelles voies, son cheval, Malaw, ne voulait jamais traverser. Lat Dior est mort lors de la farouche bataille de Dékheulé. Pendant vingt-cinq ans de combats, le Damel s’est engagé dans plus d’une vingtaine de batailles. Lat Dior a parfois mis les troupes françaises en déroute comme lors de la bataille de Ngol-Ngol, celle de Mékhé, ou encore à Paoskoto. A l’époque, Louis Faidherbe était l’administrateur colonial de la France au Sénégal. Le Damel a aussi farouchement combattu les troupes de Jean Marie Émile Pinet-Laprade.