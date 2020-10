Kaina Songbird, une voix pour encourager les femmes

Kaina Songbird, de son vrai nom Kaina Konga, est une musicienne RnB et Afropop en plein essor, qui diffuse des messages d’autonomisation à travers sa musique. Selon la chanteuse qui s’inspire de grands noms de la musique comme Whitney Houston, Mary J Bigle et Beyonce, elle tient à souligner les défis auxquels les femmes de l’industrie du divertissement africaine sont confrontées.

La chanteuse zambienne Kaina Songbird a indiqué que son objectif final est d’autonomiser et d’encourager plus de femmes à réaliser leurs rêves. Elle s’efforce également de créer une musique qui, non seulement est agréable à écouter, mais qui met également les auditeurs au défi de réfléchir à des aspects de la vie qu’elle juge importants et auxquels il vaut la peine de s’exprimer.

« J’ai découvert qu’en tant qu’êtres humains, nos luttes sont les mêmes. Si nous pouvons détourner notre attention des opinions de la société et des gens qui l’entourent et nous concentrer plutôt sur le message constant de notre esprit, nous entendrons la voix de Dieu. Ma musique parle principalement d’autonomisation et d’amour de soi, le seul genre d’amour dont nous avons toujours besoin, car c’est seulement à partir de cela que l’amour et l’appréciation des autres peuvent vraiment exister », dit la chanteuse.

Kaina Songbird aspire à tracer une nouvelle voie dans la scène musicale RnB / Afro-pop en Zambie et au-delà. Décrivant la musique comme le meilleur outil pour rassembler les gens, elle déclare : « Je considère ma musique comme une opportunité de modeler mes pensées et mes sentiments dans un langage qui nourrit mon âme, avec l’espoir que d’autres personnes qui s’y rapportent puissent être attirées. À ce jour, j’ai écrit chacune des chansons pour lesquelles j’ai un fort sentiment d’authenticité et une intention claire d’élever ou d’inspirer l’auditeur à un plus grand sentiment d’appréciation de soi. Parfois, ma musique parle pour inviter les gens à se permettre de simplement lâcher prise et de s’amuser. Mon travail est émotif… ».

S’exprimant sur son dernier single, Reign, la chanteuse a déclaré : «Mon intention avec Reign était précisément de transmettre un message d’espoir au milieu de la tempête. Il parle d’ignorer nos peurs en nous rappelant la force que chacun a en lui, malgré les circonstances qui nous entourent ».